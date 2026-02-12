Pravda Správy Svet Orbán k snahám Ukrajiny do roka vstúpiť do EÚ: „Sen, sen, sladký sen“

Maďarský premiér Viktor Orbán naďalej nepodporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie a odmieta zrýchlený proces prijatia krajiny do spoločenstva. Podľa servera index.hu to povedal pred neformálnym summitom Európskej rady na belgickom zámku Alden Biesen.

„Sen, sen, sladký sen,“ týmito slovami reagoval Orbán na možný vstup Ukrajiny do EÚ v roku 2027. Server podotkol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rok 2027 za cieľový dátum a podľa správ viacerých médií o tom diskutovali aj vyjednávači v rámci trojstranných rokovaní medzi USA, Ukrajinou a Ruskom.

Maďarský premiér sa pred summitom vyjadril aj k hlavnej téme neformálneho summitu EÚ – zvyšovanie európskej konkurencieschopnosti.

Orbán tvrdí, že je potrebné dosiahnuť ukončenie vojny, lebo ekonomika nemôže počas nej rásť. Povedal tiež, že EÚ by mala svoje peniaze míňať na seba a nie ich posielať inam, napríklad na financovanie Ukrajiny, a že ceny energií treba znížiť, lebo je to vraj najväčší problém európskych podnikov.

