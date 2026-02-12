Putin sľuboval miliardu, teraz cúva. Rusko nebude na prvom rokovaní Trumpovej Rady mieru

„Rusko nebude zastúpené na zasadnutí Rady mieru,“ povedala hovorkyňa novinárom podľa agentúry TASS a vysvetlila, že ruský postoj k rade sa ešte vytvára.
Rada, ktorá je Trumpovou iniciatívou, bude najprv dohliadať na presadzovanie mieru v palestínskom Pásme Gazy, neskôr sa chce zrejme venovať aj ďalším konfliktom. Mnoho krajín, z nich mnohých európskych vrátane Slovenska, sa však na jej práci podieľať nemieni.
V stredu prístupové dokumenty podpísal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, poľský premiér Donald Tusk naopak oznámil, že jeho krajina sa za terajších okolností k rade nepripojí.
Pozvánku do rady dostal aj ruský prezident, ktorý pred štyrmi rokmi svojim rozkazom na inváziu na Ukrajinu rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Putin minulý mesiac vyhlásil, že Rusko je pripravené poskytnúť Rade mieru jednu miliardu dolárov na podporu palestínskeho ľudu – ale z ruských aktív zmrazených v Spojených štátoch.Čítajte viac Trumpova Rada mieru je na svete, pozvánku dostalo aj Česko. Putin jej chce dať miliardu dolárov, má to však háčik