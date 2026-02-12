Pravda Správy Svet Putin sľuboval miliardu, teraz cúva. Rusko nebude na prvom rokovaní Trumpovej Rady mieru

Putin sľuboval miliardu, teraz cúva. Rusko nebude na prvom rokovaní Trumpovej Rady mieru

Rusko sa nezúčastní na prvom zasadnutí Rady mieru, vytvorenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedla dnes hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová. Do rady, ktorá sa má prvýkrát stretnúť v Spojených štátoch za týždeň, Trump minulý mesiac pozval aj ruského prezidenta Vladimira Putina.

12.02.2026 12:58
Vladimir Putin / Donald Trump / Foto: ,
Prezident Donald Trump drží fotografiu, kde je on a ruský prezident Vladimir Putin počas ich minuloročného augustového stretnutia na Aljaške
„Rusko nebude zastúpené na zasadnutí Rady mieru,“ povedala hovorkyňa novinárom podľa agentúry TASS a vysvetlila, že ruský postoj k rade sa ešte vytvára.

Rada, ktorá je Trumpovou iniciatívou, bude najprv dohliadať na presadzovanie mieru v palestínskom Pásme Gazy, neskôr sa chce zrejme venovať aj ďalším konfliktom. Mnoho krajín, z nich mnohých európskych vrátane Slovenska, sa však na jej práci podieľať nemieni.

Trump zakladá Radu mieru, niektorí sa obávajú, že bude konkurovať OSN
V stredu prístupové dokumenty podpísal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, poľský premiér Donald Tusk naopak oznámil, že jeho krajina sa za terajších okolností k rade nepripojí.

Americký prezident Donald Trump (uprostred)...
Americký prezident Donald Trump informuje o...
+5Americký prezident Donald Trump (vľavo) si...

Pozvánku do rady dostal aj ruský prezident, ktorý pred štyrmi rokmi svojim rozkazom na inváziu na Ukrajinu rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Putin minulý mesiac vyhlásil, že Rusko je pripravené poskytnúť Rade mieru jednu miliardu dolárov na podporu palestínskeho ľudu – ale z ruských aktív zmrazených v Spojených štátoch.

