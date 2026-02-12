Chudoba ohrozuje štvrtinu detí v Únii, EP apeluje na Komisiu konať. Dvaja slovenskí europoslanci hlasovali proti

Poslanci vyzvali Európsku komisiu (EK), aby v pripravovanej stratégii boja proti chudobe uznala chudobu ako porušenie ľudskej dôstojnosti a chcú, aby sa naliehavo snažila odstrániť chudobu najneskôr do roku 2035. Správa, za ktorú zahlasovalo 385 poslancov, 141 bolo proti (vrátane dvojice slovenských zástupcov z Republiky Milana Uhríka a Milana Mazureka) a 53 sa zdržalo hlasovania, vyzýva tiež na primerané rozpočtové zdroje na opatrenia proti chudobe v dlhodobom rozpočte EÚ a na riadnu koordináciu medzi EÚ a jej členskými štátmi.
Vzhľadom na to, že počet detí ohrozených chudobou rastie, EP požaduje lepšiu podporu pre krajiny EÚ pri implementácii Európskej záruky pre deti. Cieľom je zabezpečiť prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a starostlivosti a k zdravej výžive pre všetky deti v núdzi. Poslanci žiadajú vyčleniť najmenej 20 miliárd eur na Európsku záruku pre deti a chcú, aby členské štáty vyčlenili najmenej 5 % finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu+ na projekty boja proti detskej chudobe.
Plná zamestnanosť a sociálna ochrana by mali byť štandardnými cieľmi hospodárskych a sociálnych politík, tvrdia europoslanci, podľa ktorých EK a krajiny EÚ by mali podporovať politiky na ochranu pracovných práv a spravodlivých miezd vrátane rovnakej odmeny za rovnakú prácu.Čítajte viac Dá sa prežiť z 9,50 eura na deň? Štát tvrdí, že áno. Práve táto suma ovplyvňuje aj výšku dôchodkov pre tisíce seniorov
Komisia a členské štáty by mali zvýšiť aj verejné investície do politík, ktoré poskytujú univerzálny prístup k bývaniu, potravinám, vode, hygiene, energii a doprave. To by mohlo pomôcť prelomiť medzigeneračný cyklus chudoby a posilniť sociálne a pracovné začlenenie.
Parlament ďalej chce akčný plán na ukončenie bezdomovectva v celej EÚ do roku 2030 s konkrétnymi opatreniami zameranými na deti a rodiny, pracovníkov, ktorí prišli o prácu a ženy.
Správa EP nakoniec vyzýva na prijatie opatrení na posilnenie politickej účasti ľudí žijúcich v chudobe, aby sa zapojili do rozhodovania a do implementácie a hodnotenia politík, ktoré sa ich týkajú.
Podľa údajov Európskej komisie bolo v roku 2024 v EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 93,3 milióna ľudí vrátane 20 miliónov detí, čiže štvrtiny detí v EÚ.