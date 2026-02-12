Len sekundy od katastrofy: Lietadlo pri Prahe takmer havarovalo, svedok opísal zážitok ako desivý

K incidentu podľa denníka Mladá fronta Dnes došlo ešte 17. januára v dopoludňajších hodinách. Podľa verejne dostupných radarových údajov sa Airbus dostal pri lete nad Křivoklát až na zhruba 305 metrov nad zemou pri rýchlosti viac než 590 km/h – výrazne pod minimálne povolenú výšku. V tu chvíľu v kokpite lietadla zaznelo anglické varovanie „Terrain, Terrain, Pull up!“, teda „Terén, terén, nadvihni to!". Po upozornení piloti okamžite reagovali a lietadlo nadvihli do bezpečnej výšky.
Manéver lietadla portugalskej spoločnosti TAP označil Čech Ondřej Ševeček, ktorý bol v tom čase na palube, pre server novinky.cz. za desivý.
"Nikto o ničom nevedel, len lietadlo začalo z ničoho nič nezvyčajne prudko klesať do mrakov, pretože som cítil, ako sa naklonilo dopredu. Potom prišlo prudké preťaženie a bolo cítiť, ako sa lietadlo snaží rýchlo zmeniť smer a stúpa extrémne prudko. Tak prudko, že sa kabína lietadla silne triasla,“ popísal Ševeček pre Novinky.
Manéver podľa Čecha pokračoval tým, že sa stroj naklonil na stranu, urobil prudkú otočku a vyletel späť nad mrakmi. „Bolo to desivé, pretože mi hneď napadlo, že sme sa niečomu snažili vyhnúť. Toto sa mi ešte nikdy predtým nestalo, a to kvôli práci lietam veľa,“ dodal s tým, že sa bál a strach bol poznať aj na ostatných pasažieroch. „Napadlo mi v jednej chvíli, že sa môže niečo stať, a myslel som na svoju rodinu.“
Aerolinky mlčia
Aerolinky cestujúcich na palube o ničom neinformovali. Že mohlo dôjsť k tragédii, sa Ševeček dozvedel až vo štvrtok, keď si o incidente prečítal článok v médiách. „Vedel som, že sa niečo zrejme stalo, ale netušil som, že mne a všetkým ostatným na palube ide o život,“ skonštatoval.
Po prečítaní šokujúcich informácií je Ševeček predovšetkým rád, že sa podarilo katastrofe zabrániť. „Na palube boli aj deti s rodičmi,“ dodal. „Dúfam, že sa aerolinka TAP k celému incidentu vyjadrí a urobí potrebné kroky na to, aby sa nič podobné neopakovalo. Som z toho v šoku. O to viac ma to prekvapilo, pretože let bol preložený z piatku 16. januára na sobotu 17.“
Incident teraz vyšetruje Ústav pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd ako vážny letecký incident. Úrady analyzujú údaje z čiernych skriniek a porovnávajú ich s dátami z ústredia letovej prevádzky.
Hovorca vyšetrovacieho ústavu incident potvrdil, no nechcel ho komentovať dokiaľ sa vyšetrovanie oficiálne neuzavrie.