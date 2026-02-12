Pravda Správy Svet Len sekundy od katastrofy: Lietadlo pri Prahe takmer havarovalo, svedok opísal zážitok ako desivý

Len sekundy od katastrofy: Lietadlo pri Prahe takmer havarovalo, svedok opísal zážitok ako desivý

V polovici januára let z Lisabonu do Prahy takmer skončil tragicky. Airbus portugalskej leteckej spoločnosti rýchlo klesal pod predpísanú výšku a asi 30 sekúnd pred nárazom sa dostal nebezpečne blízko k zemi. Piloti po upozornení od prevádzky letiska stroj na poslednú chvíľu prudko nadvihli a predišli tak najhoršiemu.

12.02.2026 14:10
lietadlo, kabína, kokpit, pilot, piloti,... Foto:
Ilustračné foto
debata

K incidentu podľa denníka Mladá fronta Dnes došlo ešte 17. januára v dopoludňajších hodinách. Podľa verejne dostupných radarových údajov sa Airbus dostal pri lete nad Křivoklát až na zhruba 305 metrov nad zemou pri rýchlosti viac než 590 km/h – výrazne pod minimálne povolenú výšku. V tu chvíľu v kokpite lietadla zaznelo anglické varovanie „Terrain, Terrain, Pull up!“, teda „Terén, terén, nadvihni to!". Po upozornení piloti okamžite reagovali a lietadlo nadvihli do bezpečnej výšky.

Lietadlo núdzovo pristálo na rušnej floridskej diaľnici. Zdemolovalo auto (Archívne video)
Video
Zdroj: X

Manéver lietadla portugalskej spoločnosti TAP označil Čech Ondřej Ševeček, ktorý bol v tom čase na palube, pre server novinky.cz. za desivý.

"Nikto o ničom nevedel, len lietadlo začalo z ničoho nič nezvyčajne prudko klesať do mrakov, pretože som cítil, ako sa naklonilo dopredu. Potom prišlo prudké preťaženie a bolo cítiť, ako sa lietadlo snaží rýchlo zmeniť smer a stúpa extrémne prudko. Tak prudko, že sa kabína lietadla silne triasla,“ popísal Ševeček pre Novinky.

Manéver podľa Čecha pokračoval tým, že sa stroj naklonil na stranu, urobil prudkú otočku a vyletel späť nad mrakmi. „Bolo to desivé, pretože mi hneď napadlo, že sme sa niečomu snažili vyhnúť. Toto sa mi ešte nikdy predtým nestalo, a to kvôli práci lietam veľa,“ dodal s tým, že sa bál a strach bol poznať aj na ostatných pasažieroch. „Napadlo mi v jednej chvíli, že sa môže niečo stať, a myslel som na svoju rodinu.“

Aerolinky mlčia

Aerolinky cestujúcich na palube o ničom neinformovali. Že mohlo dôjsť k tragédii, sa Ševeček dozvedel až vo štvrtok, keď si o incidente prečítal článok v médiách. „Vedel som, že sa niečo zrejme stalo, ale netušil som, že mne a všetkým ostatným na palube ide o život,“ skonštatoval.

Po prečítaní šokujúcich informácií je Ševeček predovšetkým rád, že sa podarilo katastrofe zabrániť. „Na palube boli aj deti s rodičmi,“ dodal. „Dúfam, že sa aerolinka TAP k celému incidentu vyjadrí a urobí potrebné kroky na to, aby sa nič podobné neopakovalo. Som z toho v šoku. O to viac ma to prekvapilo, pretože let bol preložený z piatku 16. januára na sobotu 17.“

Incident teraz vyšetruje Ústav pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd ako vážny letecký incident. Úrady analyzujú údaje z čiernych skriniek a porovnávajú ich s dátami z ústredia letovej prevádzky.

Hovorca vyšetrovacieho ústavu incident potvrdil, no nechcel ho komentovať dokiaľ sa vyšetrovanie oficiálne neuzavrie.

Trump, lietadlo, návrat, Air Force One, video Reuters Čítajte viac VIDEO: Panika na palube Air Force One: svetlá zhasli, lietadlo s Trumpom sa muselo vrátiť

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Praha #lietadlo
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"