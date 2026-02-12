FOTO: Pozrite si najluxusnejšie bunkre superboháčov. Takto sa pripravujú na koniec sveta

„Bunkre našich otcov či starých otcov neboli príliš pohodlné,“ hovorí Robert Vicino, realitný podnikateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Vivos, ktorú založil s cieľom budovať a spravovať luxusné úkryty po celom svete. „Boli sivé, kovové, pripomínali loď alebo vojenské zariadenie. Pravdou je, že ľudstvo nedokáže dlhodobo fungovať v takom strohom a nehostinnom prostredí.“
„Bunkre našich otcov či starých otcov neboli príliš pohodlné," hovorí Robert Vicino, realitný podnikateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Vivos, ktorú založil s cieľom budovať a spravovať luxusné úkryty po celom svete. „Boli sivé, kovové, pripomínali loď alebo vojenské zariadenie. Pravdou je, že ľudstvo nedokáže dlhodobo fungovať v takom strohom a nehostinnom prostredí."

Mnohí príslušníci globálnej elity – od manažérov hedžových fondov cez športové hviezdy až po technologických lídrov sa rozhodli vybudovať si vlastné tajné úkryty pre rodiny a personál. Gary Lynch, generálny manažér texaskej spoločnosti Rising S Company, uvádza, že ich oceľové bunkre z hrubých plátov sú navrhnuté tak, aby vydržali celé generácie, odolali zemetraseniam a poskytli každému obyvateľovi zásoby potravín minimálne na jeden rok.
Kým niektorí preferujú izoláciu, iní dávajú prednosť komunitnému spôsobu prežitia, ktorý sa viac podobá bežnému životu. Developeri takýchto projektov často skupujú vyradené vojenské bunkre a raketové silá postavené vládami USA či Sovietskeho zväzu – objekty, ktorých výstavba by dnes stála stovky miliónov dolárov. Tieto opevnené stavby sú navrhnuté tak, aby odolali jadrovému útoku, a disponujú vlastnými energetickými zdrojmi, systémami na čistenie vody, tlakovo odolnými ventilmi a filtráciou vzduchu proti jadrovým, biologickým a chemickým látkam. Väčšina z nich má zásoby potravín na rok či dlhšie a mnohé využívajú hydroponické záhrady na doplnenie zásob. Developeri zároveň dbajú na vytvorenie vyvážených komunít s odborníkmi rôznych profesií – od lekárov po učiteľov – aby bola zabezpečená dlhodobá udržateľnosť.
Jedným z takých projektov je Vivos xPoint, ktorý sa nachádza neďaleko oblasti Black Hills v Južnej Dakote. Komplex pozostáva z 575 vojenských bunkrov, ktoré do roku 1967 slúžili ako muničný sklad armády a postupne ich prestavali na zariadenie pre približne 5 000 ľudí. Interiér každého bunkra si majitelia upravujú podľa vlastných predstáv, pričom náklady sa pohybujú od 25 000 do 200 000 dolárov v závislosti od požadovaného štandardu. Areál by mal fungovať ako menšie mestečko – s komunitným divadlom, učebňami, hydroponickými záhradami, zdravotnou klinikou, kúpeľmi či posilňovňou.
Pre klientov, ktorí hľadajú ešte exkluzívnejšie riešenie v zahraničí, ponúka spoločnosť projekt Vivos Europa One, označovaný ako „moderná Noemova archa“. Nachádza sa v bývalom sklade munície z čias studenej vojny v Nemecku, vyhĺbenom do masívneho skalného podložia. Komplex zahŕňa 34 súkromných rezidencií s rozlohou od 2 500 štvorcových stôp, pričom je možné pridať druhé podlažie a zdvojnásobiť obytný priestor. Jednotky sa odovzdávajú ako prázdne priestory, ktoré si majitelia zariadia podľa vlastného vkusu – od súkromných kín až po bazény či posilňovne.
Rozsiahly komplex disponuje vlastným električkovým systémom, ktorý obyvateľov prepravuje medzi reštauráciami, divadlom, kaviarňami, bazénom a hernými zónami. Podľa Vicina ponúka nielen pohodlie domova, ale aj komfort, ktorý ľudia očakávajú mimo neho.
Developer Larry Hall vytvoril projekt Survival Condo v Kansase, ktorý využíva dve opustené silá rakiet Atlas vybudované armádnym zborom inžinierov USA začiatkom 60. rokov. „Naši klienti oceňujú jedinečnú výhodu luxusného druhého domova, ktorý je zároveň jadrovo odolným bunkrom," uvádza Hall.
Tí, ktorí dávajú prednosť súkromiu a chcú prežiť prípadnú apokalypsu len s vybranou skupinou rodiny a priateľov, môžu zvážiť projekt The Oppidum v Českej republike, prezentovaný ako „najväčší bunker pre miliardárov na svete“. Areál zahŕňa nadzemné sídlo a podzemnú časť s rozlohou približne 7 200 metrov štvorcových. Hoci konečná podoba bude prispôsobená požiadavkám majiteľa, vizualizácie počítajú s podzemnou záhradou, bazénom, wellness centrom, kinom a vínnou pivnicou.
Aj keď sa niekomu môžu zdať luxusné prvky v takýchto zariadeniach prehnané, developeri tvrdia, že komfort je pre dlhodobé prežitie nevyhnutný. „Tieto úkryty sú určené na dlhé obdobie – rok alebo aj viac,“ zdôrazňuje Vicino. „Preto musia byť pohodlné.“
Prísne utajené zariadenie The Oppidum, pôvodne spoločný projekt bývalého Sovietskeho zväzu a Československa, sa budovalo viac než desať rokov od roku 1984 a dnes predstavuje jednu z najambicióznejších stavieb svojho druhu.