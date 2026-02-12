Referendum, aké nemá obdoby. Švajčiari budú hlasovať o strope pre počet obyvateľov

Národno-konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá má v parlamente približne tretinu kresiel, spustila petíciu za obmedzenie migrácie a zavedenie populačného stropu už v roku 2024 s názvom Keine 10-Millionen-Schweiz (Žiadne desaťmiliónové Švajčiarsko). Švajčiarska vláda a parlament boli proti tejto iniciatíve, referendum sa však bude konať, pretože petíciu podpísalo viac ako 100 000 ľudí.
Ak bude hlasovanie úspešné, vláda bude povinná do roku 2050 prijať opatrenia na obmedzenie imigrácie do Švajčiarska, ktoré má v súčasnosti približne deväť miliónov obyvateľov. Ak sa prekročí hranica 9,5 milióna obyvateľov pred rokom 2050, úrady budú podľa iniciatívy musieť sprísniť požiadavky na získanie povolení na trvalý pobyt pre cudzincov a revidovať dohodu o voľnom pohybe medzi Švajčiarskom a Európskou úniou. Švajčiarsko nie je súčasťou EÚ.
Podporovatelia referenda tvrdia, že súčasná preľudnenosť už zaťažuje infraštruktúru Švajčiarska, narúša národnú identitu a zvyšuje ceny nájmov. Tiež tvrdia, že iniciatíva je rozumným spôsobom, ako znovu získať kontrolu nad imigráciou a obmedziť ju.
Odporcovia tejto myšlienky sa domnievajú, že poškodí švajčiarsku ekonomiku, sťaží prilákanie zahraničnej pracovnej sily a poškodí vzťahy Švajčiarska s Európskou úniou.
Podľa prieskumu z decembra 2025 návrh na obmedzenie počtu obyvateľov podporilo 48 percent respondentov, 41 percent bolo proti.