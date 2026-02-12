Pravda Správy Svet Referendum, aké nemá obdoby. Švajčiari budú hlasovať o strope pre počet obyvateľov

Referendum, aké nemá obdoby. Švajčiari budú hlasovať o strope pre počet obyvateľov

Vo Švajčiarsku sa 14. júna uskutoční referendum o obmedzení počtu obyvateľov krajiny na desať miliónov. Vláda na svojom stredajšom zasadnutí rozhodla, že v ten istý deň budú môcť Švajčiari hlasovať aj o zákone o civilnej službe. TASR o tom informuje na základe správ denníkov The Guardian a The New York Times.

12.02.2026 15:06
debata (1)

Národno-konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá má v parlamente približne tretinu kresiel, spustila petíciu za obmedzenie migrácie a zavedenie populačného stropu už v roku 2024 s názvom Keine 10-Millionen-Schweiz (Žiadne desaťmiliónové Švajčiarsko). Švajčiarska vláda a parlament boli proti tejto iniciatíve, referendum sa však bude konať, pretože petíciu podpísalo viac ako 100 000 ľudí.

Ak bude hlasovanie úspešné, vláda bude povinná do roku 2050 prijať opatrenia na obmedzenie imigrácie do Švajčiarska, ktoré má v súčasnosti približne deväť miliónov obyvateľov. Ak sa prekročí hranica 9,5 milióna obyvateľov pred rokom 2050, úrady budú podľa iniciatívy musieť sprísniť požiadavky na získanie povolení na trvalý pobyt pre cudzincov a revidovať dohodu o voľnom pohybe medzi Švajčiarskom a Európskou úniou. Švajčiarsko nie je súčasťou EÚ.

Kolaps ľadovca nad švajčiarskym Blattenom dedinu poničil
Video
Zdroj: X/Weather Monitor

Podporovatelia referenda tvrdia, že súčasná preľudnenosť už zaťažuje infraštruktúru Švajčiarska, narúša národnú identitu a zvyšuje ceny nájmov. Tiež tvrdia, že iniciatíva je rozumným spôsobom, ako znovu získať kontrolu nad imigráciou a obmedziť ju.

Odporcovia tejto myšlienky sa domnievajú, že poškodí švajčiarsku ekonomiku, sťaží prilákanie zahraničnej pracovnej sily a poškodí vzťahy Švajčiarska s Európskou úniou.

Switzerland Bar Fire Čítajte viac To snáď nie je možné. Pamätník obetiam požiaru v Crans Montane začal horieť

Podľa prieskumu z decembra 2025 návrh na obmedzenie počtu obyvateľov podporilo 48 percent respondentov, 41 percent bolo proti.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Švajčiarsko #referendum #migrácia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"