Najviac Čechov i polovica voličov Motoristov verí Pavlovi. Na opačnom konci je Turek

Podpora českého prezidenta je veľmi vysoká medzi voličmi bývalej vládnej koalície (SPOLU, STAN a Piráti), kde sa pohybuje na úrovni 97 percent. Dôveruje mu tiež takmer polovica Motoristov (48 percent). Najnižšiu dôveru má medzi voličmi hnutí ANO (30 percent) a SPD (15 percent).
Po Pavlovi najviac opýtaných verí ministrovi zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi (50 percent) a ministrovi priemyslu a obchodu Karlovi Havlíčkovi (48 percent). Babišovi dôveruje 43 percent respondentov, najviac voliči hnutia ANO a tiež výrazná väčšina voličov SPD. Naopak, nedôveru má u 53 percent ľudí. Z voličov opozičných strán mu veria len jednotky percent.
Najvyššie percento nedôvery v prieskume, vyše dve tretiny českej verejnosti, dosiahol Filip Turek. Dôveruje mu pätina (20 percent) opýtaných. Po ňom nasleduje predseda strany SPD Tomio Okamura, ktorému nedôveruje 66 percent ľudí a predseda Motoristov Petr Macinka s 60 percentnou nedôverou.
Do prieskumu od 23. januára do 3. februára sa zapojilo 1725 respondentov. Každý z nich dostal zoznam politikov, ktorý obsahoval mená štyroch najvyšších ústavných činiteľov, členov vlády a predsedov strán, ktoré majú poslanecký klub. Účastníci prieskumu pri každom mene uvádzali, či danej osobe „skôr dôverujú", „skôr nedôverujú", „nepoznajú" ju alebo „nevedia".