Zničený svet sa v Mníchove bojí budúcnosti. Ovládli ho politici s buldozérmi a motorovými pílami

Koniec starých čias
Po roku sa dnes svet vrátil do bavorskej metropoly a napätie sa dá krájať. Vancea na čele americkej delegácie vystriedal minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorého všeobecne považujú za diplomatickejšieho. Ako však pre Pravdu povedal expert na dejiny medzinárodných vzťahov Kirk Dorsey, Európa si určite nemôže vydýchnuť.
„Túžim po starých dobrých časoch, keď do Mníchova chodil senátor John McCain, zdôrazňoval tam potrebu jednoty NATO a hovoril, že naše vlády vrátane americkej musia spĺňať vyššie štandardy ako naši autokratickí rivali. Teraz hľadáme nádej v tom, že tam ide Rubio namiesto Vancea,“ pripomenul Dorsey, ktorý pôsobí ako profesor histórie na Newhampshirskej univerzite.
„Nie som si však istý, či naozaj musíme venovať veľkú pozornosť tomu, kto bude v Mníchove zastupovať vládu Donalda Trumpa. Biely dom nemá konzistentnú politiku a ani v ňom nesledujeme diskusiu medzi dvoma konkurenčnými víziami, ako to bolo napríklad v prípade prezidenta Jimmyho Cartera a debát, ktoré viedli minister zahraničných vecí Cyrus Vance a poradca pre národnú bezpečnosť Zbigniew Brzezinski. Nepredpokladám, že Trump chcel vyslať nejaký premyslený odkaz Európe tým, že do Mníchova poslal Rubia namiesto Vancea. Minister zahraničných vecí tvorí politiku viac ako viceprezident, ale je tiež vydaný napospas všetkým náhodným správam na sociálnych sieťach, či už ich posiela prezident alebo nejaký stážista, ktorému vraj vládca Oválnej pracovne odovzdáva svoj telefón. A rovnako ako Vance, aj Rubio dokáže kritizovať Európu spôsobom, ktorý by predchádzajúci lídri nepovažovali za vhodný,“ vysvetlil Dorsey.Čítajte viac Svetový poriadok po studenej vojne je mŕtvy. Čo to znamená pre Slovensko?
Z Mníchova zamieri minister zahraničných vecí USA na Slovensko a do Maďarska. „Dá sa povedať, že Rubia vnímajú ako lepšie informovaného a tradičnejšieho predstaviteľa americkej diplomacie, ktorého Európa nenávidí menej ako Vancea. No Spojené štáty čelia obvineniam zo snahy oslabiť či dokonca rozbiť Európsku úniu a americká diplomacia v poslednom čase podporuje vlády vedené populistami. Namiesto toho, aby americký minister zahraničných vecí uprednostnil vzťahy so štátmi, ktoré sa usilujú odporovať Rusku, radšej navštívi euroskeptické krajiny,“ zhodnotil pre Pravdu Rubiove cestovné plány Mitchell Orenstein, profesor ruských a východoeurópskych štúdií na Pensylvánskej univerzite.
Na prehlbujúcu sa neistotu na globálnej scéne jednoznačne poukázala aj správa, ktorú publikovala Mníchovská bezpečnostná konferencia.
„Analyzujeme ďalekosiahle následky vzostupu politických síl, ktoré uprednostňujú deštrukciu pred reformami. Ich ničivé programy stavajú na všeobecnom rozčarovaní z fungovania demokratických inštitúcií a všadeprítomnej strate dôvery. Vo všetkých krajinách G7, ktoré boli zahrnuté do prieskumu Mníchovského bezpečnostného indexu z roku 2026, len malá časť respondentov uvádza, že podľa nich politika ich súčasných vlád zlepší situáciu budúcich generácií. Výsledkom je prostredie, v ktorom tých, čo používajú buldozéry, demolačné gule a motorové píly, opatrne obdivujú, ak nie otvorene oslavujú,“ píše sa v analýze Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.
V tomto opise nie je zložité nájsť Trumpa a jeho prístup k politike. Ale, samozrejme, nie je to len on. Rusko už takmer štyri roky vedie totálnu inváziu proti Ukrajine a na suseda prvý raz zaútočilo už v roku 2014. A Čína síce rada budí dojem, že je v nestabilnom svete prístavom pokoja, ale Taiwanu sa vyhráža silou a celkovo nemá problém používať nátlak proti menším krajinám. Príkladom je, ako si Peking presadzuje územné nároky v Juhočínskom mori najmä na úkor Filipín.Čítajte viac Európa nie je pri Grónsku bezmocná. Proti Trumpovi dokáže vytiahnuť obranu aj obchod
„Najmocnejším z tých, ktorí si na existujúce pravidlá a inštitúcie zobrali sekeru, je americký prezident Donald Trump. V čase, keď Rusko zdanlivo znovu získava taktickú iniciatívu na častiach frontu na Ukrajine a zintenzívňuje svoju hybridnú vojnovú kampaň v celej Európe, postupný ústup Washingtonu, kolísavá podpora Ukrajiny a hrozivá rétorika o Grónsku zvyšujú pocit neistoty v Európe. Prístup USA k európskej bezpečnosti sa teraz vníma ako nestály, oscilujúci medzi uisteniami, kladením podmienok a nátlakom. Európske krajiny, ktoré čelia meniacim sa signálom z Washingtonu, sa snažia udržať kontakty so Spojenými štátmi a zároveň sa pripravujú na väčšiu autonómiu. V indicko-tichomorskej oblasti čelia americkí partneri podobnej situácii, ale majú menej mechanizmov na jej zvládnutie. Stále silnejšia Čína sa dôrazne snaží provokáciami a nátlakom získať dominanciu v regióne, čo ohrozuje miestnu stabilitu,“ zdôraznila analýza Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.Čítajte viac Írsky minister pre Pravdu: S Trumpom chceme dialóg, ale o Grónsku sa nedá vyjednávať
Európska dilema
Pre Európu bude táto dilema určite pokračovať. Dekády trvajúce politické, bezpečnostné a ekonomické partnerstvo so Spojenými štátmi nechce nik úplne hodiť za hlavu. Európania však musia rátať s tým, že Trumpova vláda bude na nich aj naďalej vyvíjať tlak.
Washington sa chystá v Európe financovať think-tanky a charitatívne organizácie, ktoré budú ideologicky prepojené s Trumpovým krajne pravicovým hnutím MAGA. Ako prvý o tom informoval denník Financial Times. Nadväzuje to na spomenutý Vanceov prejav a americkú Stratégiu národnej bezpečnosti, v ktorej Biely dom v decembri vyjadril podporu nacionalistickým stranám proti Európskej únii. Ak chce však Trump takto oslabiť starý kontinent, svojimi činmi prichádza aj o prirodzených spojencov. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ani voliči strán, s ktorými by MAGA mohlo spolupracovať, nie sú americkým prezidentom nadšení. Aj oni totiž odmietajú nápady, ako ten, že USA by mali anektovať Grónsko.
„Toto im určite prekáža. Situáciu týkajúcu sa Grónska si skutočne vysvetľujú ako útok na integritu Európy. Na starom kontinente po druhej svetovej vojne verejnosť väčšinou vníma územné zmeny dosiahnuté silou mimoriadne negatívne,“ reagoval pre Pravdu expert na extrémizmus Jan Charvát z Inštitútu politologických štúdií na Karlovej univerzite.