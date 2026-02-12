Pravda Správy Svet ICE končí v Minneapolise. Trump po kritike ukončil operáciu federálnych agentov

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončí zásah Úradu pre imigráciu a clá (ICE) v Minneapolise. Dnes to podľa agentúry AP vyhlásil Trumpov splnomocnenec na ochranu hraníc Tom Homan.

12.02.2026 15:45
Trump Foto: ,
Americký prezident Donald Trump v Oválnej pracovni.
Operácia zameraná na nelegálnu migráciu viedla k masovému zadržiavaniu ľudí, rozsiahlym protestom a k smrti dvoch osôb, ktoré zastrelili federálni agenti. Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz už v utorok povedal, že očakáva ukončenie záťahu v priebehu niekoľkých dní.

Zastrelený Pretti mal už skôr potýčku s federálnymi agentmi v Minneapolise
