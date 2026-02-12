Likvidácia zahraničných bojovníkov? Ukrajinská armáda reaguje na škandál s Medzinárodnou légiou

„Medzinárodné légie obrany Ukrajiny boli integrované do zloženia útočných jednotiek Pozemných vojsk. Získali nové možnosti kariérneho rastu a posilnili svoje schopnosti pomocou novej výzbroje a vojenskej techniky,“ uvádzajú ukrajinské sily. Zahraniční dobrovoľníci tak podľa armády nezanikajú, ale menia svoje organizačné zaradenie s cieľom zvýšiť efektivitu.
Koniec samostatných práporov
Kým doteraz pôsobili ako samostatné „ľahké“ prápory, po novom sa stávajú súčasťou skúsenejších formácií Pozemných vojsk. Velenie tento krok označuje za logický, keďže legionári už predtým pôsobili ako príslušníci práporov špeciálneho určenia v rámci Ozbrojených síl Ukrajiny.
Podľa armády ide o posilnenie kapacít, nie o zníženie ich významu. „Útočné akcie a kontradiverzné operácie sú presne to, čomu sa personál légií venoval od prvých dní svojho založenia. Integrácia do iných celkov neznižuje ich úroveň, ale naopak zvyšuje kapacity, zaisťuje kvalitnú ochranu vojakov na bojisku a poskytuje posilnenie prostredníctvom bezpilotných systémov, delostrelectva a leteckého prieskumu,“ uviedli Pozemné vojská.
Zahraniční vojaci zároveň získali prístup k širšej logistike a zdrojom pravidelných zväzkov.
Úlohy ostávajú, podpora rastie
Bojové nasadenie cudzincov sa podľa vyhlásenia nemení. Pokračujú v pôsobení v rovnakých oblastiach a podmienkach ako doteraz. Rozdielom má byť vyššia miera podpory, ktorá zvyšuje ich odolnosť v boji.
Reorganizácia im zároveň otvára nové špecializácie – môžu sa rekvalifikovať napríklad na operátorov dronov, delostrelcov či prieskumníkov podľa svojich schopností.Čítajte viac „Bol to šok“. Ukrajina potichu rozpúšťa Medzinárodnú légiu. Zahraniční bojovníci sú demoralizovaní
Armáda tvrdí, že väčšina zahraničných príslušníkov v službe zotrvala. Niektorí sa dokonca zapájajú do náboru nových dobrovoľníkov zo zahraničia, keďže v novej štruktúre vidia perspektívu.
Reakcia na tvrdenia o likvidácii
Pozemné vojská upozornili, že v informačnom priestore sa integrácia interpretuje ako zánik jednotiek. Služobná kontrola však podľa nich odhalila nedostatky v evidencii a riadení, ktoré si vyžiadali úpravy.
„Časť verejných komentárov neodráža úplný obraz a môže súvisieť s neochotou určitých úradníkov stratiť svoje funkcie alebo pozície po prijatých rozhodnutiach. Zdôrazňujeme, že podniknuté kroky sú zamerané výhradne na zvýšenie transparentnosti a bojaschopnosti, nie na ukončenie činnosti cudzincov v radoch Pozemných vojsk,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Velenie zároveň deklarovalo, že si váži zahraničných dobrovoľníkov a odstraňuje rozdiely medzi ukrajinskými vojakmi a cudzincami. Tí majú mať rovnaké práva, sociálne záruky aj úroveň zabezpečenia.
Správy o rozpúšťaní
Téma reorganizácie nadviazala na skoršie informácie zahraničných médií, podľa ktorých Ukrajina koncom roka 2025 fakticky začala s rozpúšťaním Medzinárodnej légie, vytvorenej na príkaz prezidenta po ruskej invázii v roku 2022. Pozemné vojská však teraz zdôraznili, že cudzinci môžu naďalej slúžiť v silách obrany po podpísaní kontraktu s Ozbrojenými silami Ukrajiny.