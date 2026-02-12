Pravda Správy Svet Merkelovej sa pýtali, či bude kandidovať za prezidentku. Jej odpoveď bola stručná

Bývalá spolková kancelárka Angela Merkelová nechce podľa vyjadrenia jej kancelárie kandidovať na post nemeckej prezidentky. Na príslušnú otázku agentúry DPA odpovedala jej hovorkyňa stručným „nie“.

12.02.2026 16:44
Angela Merkelová Foto: ,
Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová
Diskusia na túto tému vznikla v Nemecku potom, čo denník Bild napísal, že Merkelovú by mohla na tento post navrhnúť strana Zelení (Die Grünen). Líderka parlamentnej frakcie Zelených v Spolkovom sneme (Bundestagu) Britta Haßelmannová denníku Rheinischen Post povedala, že čo sa týka budúcoročných prezidentských volieb k danému momentu o tom v strane „ani nediskutovali, ani nerozhodli“.

Druhé funkčné obdobie súčasného nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, ktorý už nemôže byť opätovne zvolený, sa skončí 18. marca 2027.

V rámci Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a sesterskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) sa ako o možnej kandidátke na najvyšší post v štáte spomína nemecká ministerka školstva Karin Prienová (CDU), ale hovorí sa tiež o predsedníčke bavorského parlamentu Ilse Aignerovej (CSU).

Poprední politici CDU/CSU, vrátane kancelára Friedricha Merza, sa vyslovujú za to, aby do kresla nemeckého prezidenta zasadla prvýkrát žena. Od roku 1949 si Nemci zvolili celkovo 12 spolkových prezidentov, všetko to boli muži, pripomenula DPA.

Merkelová sa chce na budúci týždeň zúčastniť na zjazde CDU v Stuttgarte, stalo by sa tak prvýkrát od jej odchodu z funkcie spolkovej kancelárky koncom roku 2021, uviedla DPA. Na otvorení kongresu by sa mala 71-ročná Merkelová zúčastniť ako čestný hosť.

Na čelo spolkovej vlády sa Merkelová postavila ako prvá žena v dejinách Nemecka 22. novembra 2005. Zároveň sa stala vo veku 51 rokov najmladším kancelárom. Na tomto poste zotrvala do 8. decembra 2021. Najdlhšie vládnucim šéfom spolkového kabinetu bol Helmut Kohl – v kresle kancelára zotrval 5870 dní. Angele Merkelovej chýbalo na prekonanie jeho rekordu len 11 dní.

