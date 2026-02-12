Pravda Správy Svet V pražskej zoo sa potvrdila vtáčia chrípka, budú platiť mimoriadne opatrenia

V pražskej zoologickej záhrade bola potvrdená vtáčia chrípka. Informoval o tom hovorca Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR Petr Vorlíček. Inšpektori nákazu odhalili po tom, ako zoo nahlásila postupný úhyn niekoľkých vtákov. V zoo budú platiť mimoriadne veterinárne opatrenia, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

12.02.2026 19:33
Pracovníci SVS v stredu (11. 2.) odobrali vzorky uhynutých vtákov, ktoré následne vyšetroval Štátny veterinárny ústav (SVÚ) Praha. Ten vo štvrtok potvrdil, že sa v nich nachádzal vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky H5N1.

V snahe zabrániť šíreniu nákazy prijala SVS v spolupráci s pražskou zoo mimoriadne veterinárne opatrenia, ktoré spočívajú najmä v obmedzení vstupu do zasiahnutej časti záhrady. Zároveň podotkol, že v tomto prípade sa nepostupuje ako pri zistení nákazy v komerčných chovoch, kde sa vtáky musia utratiť.

„SVS využije možnosť udeliť legislatívnu výnimku a neutrácať vtákov v ohnisku nákazy. V nadväznosti na výsledky spresňujúcich vyšetrení a vývoja nákazovej situácie budú prípadne prijaté ďalšie opatrenia,“ dodal Vorlíček s tým, že opatrenia obvykle trvajú 30 dní. Ich dĺžka sa však bude upravovať podľa potreby. Pripomenul, že v zimných mesiacoch je nákaza na vzostupe.

