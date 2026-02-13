Pravda Správy Svet ONLINE: Spojenci Ukrajiny jej po rokovaní v Bruseli prisľúbili pomoc za 35 miliárd

ONLINE: Spojenci Ukrajiny jej po rokovaní v Bruseli prisľúbili pomoc za 35 miliárd

Spojenci vo štvrtok po rokovaní Kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny v Bruseli prisľúbili Kyjevu 35 miliárd dolárov vo forme vojenskej pomoci. Generálny tajomník NATO Mark Rutte zároveň oznámil poskytnutie ďalších stoviek miliónov dolárov na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu.

13.02.2026 06:40
Vojna na Ukrajine, ukrajinský vojak, Grad,... Foto:
Ukrajinský Grad 24. samostatnej mechanizovanej brigády v akcii. Tamojší rezort obrany zverejnil fotografiu s popisom: "Naši delostrelci si hovoria 'krajinní architekti' – tam, kde stál nepriateľ, je teraz mesačná krajina."
debata (9)

Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 450 dní
Ruské Šáhidy majú novú taktiku: lietajú v extrémne nízkej nadmorskej výške
Video
Ruské sily podľa ukrajinskej strany využívajú nové taktiky na útoky proti vojenským cieľom. / Zdroj: Telegram / Serhij „Flash“ Beskrestnov
Ďalšie ruské barbarstvo: zabili záchranárske psy

Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.

Fotogaléria
Ľudia pozorujú skazu po ruskom leteckom útoku,...
Ľudia evakuujú zranené psy po tom, čo ruský...
+5Zranený pes v klietke po tom, čo ruský letecký...
Dron Šáhid, rusko, vojna Čítajte viac 1 448. deň: Ukrajina udrela hlboko v tyle: zaútočila na rafinériu vo Volgograde, hlási tiež výbuchy na Kryme

6:40 Spojenci vo štvrtok po rokovaní Kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny v Bruseli prisľúbili Kyjevu 35 miliárd dolárov vo forme vojenskej pomoci. Generálny tajomník NATO Mark Rutte zároveň oznámil poskytnutie ďalších stoviek miliónov dolárov na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Dodatočnú pomoc pre Ruskom napadnutú krajinu prisľúbilo aj Nemecko. Minister obrany Boris Pistorius uviedol, že Berlín dodá päť systémov protivzdušnej obrany Patriot PAC-3.

Kontaktná skupina na obranu Ukrajiny zložená z viac ako 50 štátov, ktorú vedú Nemecko a Británia, v Bruseli vo štvrtok zasadala po rokovaní ministrov obrany NATO.

„Môžeme zachrániť životy, môžeme vyvíjať tlak na Putina a môžeme dosiahnuť mier, ale len ak budeme konať spoločne,“ vyhlásil na tlačovej konferencii britský minister obrany John Healey.

Facebook X.com 9 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"