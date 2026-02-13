ONLINE: Spojenci Ukrajiny jej po rokovaní v Bruseli prisľúbili pomoc za 35 miliárd

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 450 dní
Ruský dron zasiahol 6. januára útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším.
6:40 Spojenci vo štvrtok po rokovaní Kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny v Bruseli prisľúbili Kyjevu 35 miliárd dolárov vo forme vojenskej pomoci. Generálny tajomník NATO Mark Rutte zároveň oznámil poskytnutie ďalších stoviek miliónov dolárov na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Dodatočnú pomoc pre Ruskom napadnutú krajinu prisľúbilo aj Nemecko. Minister obrany Boris Pistorius uviedol, že Berlín dodá päť systémov protivzdušnej obrany Patriot PAC-3.
Kontaktná skupina na obranu Ukrajiny zložená z viac ako 50 štátov, ktorú vedú Nemecko a Británia, v Bruseli vo štvrtok zasadala po rokovaní ministrov obrany NATO.
„Môžeme zachrániť životy, môžeme vyvíjať tlak na Putina a môžeme dosiahnuť mier, ale len ak budeme konať spoločne,“ vyhlásil na tlačovej konferencii britský minister obrany John Healey.