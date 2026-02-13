Pravda Správy Svet USA vyslali na Blízky východ už druhú lietadlovú loď

Spojené štáty vydali nariadenie, na základe ktorého má lietadlová loď USS Gerald R. Ford vyplávať z Karibského mora na Blízky východ. Pre agentúru AP to vo štvrtok amerického času uviedol anonymný zdroj oboznámený s touto záležitosťou, píše TASR.

13.02.2026 07:14
O presune USS Gerald R. Ford – najväčšej lietadlovej lode na svete – podľa AP ako prvý informoval denník The New York Times. Na Blízkom východe sa už pritom nachádza lietadlová loď USS Abraham Lincoln s tromi raketovými torpédoborcami, ktoré do regiónu dorazili pred viac ako dvomi týždňami.

Biely dom na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.

Lietadlovú loď USS Gerald R. Ford vyslal Trump vlani v októbri zo Stredozemného mora do Karibiku v rámci snahy vybudovať väčšiu vojenskú prítomnosť USA v tomto regióne. AP pripomína, že operácia vyvrcholila zajatím venezuelského exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželky, ktorých Washington obviňuje z narkoterorizmu, obchodovania s drogami a ďalších zločinov.

Trump ešte v utorok pre spravodajský server Axios uviedol, že zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ v rámci príprav na vojenský zásah proti Iránu, ak nebudú rokovania s Teheránom úspešné.

Spojené štáty a Irán vedú od minulého piatka opätovné rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna. Napriek rokovaniam Trump spustil posilňovanie vojenskej prítomnosti USA v oblasti Perzského zálivu.

