Najväčší konkurent Orbána Magyar varoval, že sa proti nemu chystá očierňujúca kampaň

Šéf maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar varoval, že ľudia napojení na vládu premiéra Viktora Orbána sa chystajú zverejniť video, na ktorom je zachytený pri sexe so svojou bývalou priateľkou. Magyar sa domnieva, že sa stal terčom očierňujúcej kampane v ruskom štýle, ktorej cieľom je zdiskreditovať ho pred aprílovými parlamentnými voľbami. Jeho strana si pred nimi v prieskumoch dlhodobo udržiava vedenie pred Orbánovým Fideszom.

13.02.2026 09:03
Strážay: Maďarsko čakajú kľúčové voľby za 16 rokov. Ani víťazstvo Magyara ešte nemusí znamenať pád Orbána
Video
Po roku 2010 ide o prvé voľby, v ktorých môže byť vláda Viktora Orbána reálne nahradená." Opozičný líder Péter Magyar a jeho strana TISZA vedie v prieskumoch. Riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážay ale upozorňuje, že tým hra zďaleka nie je dohratá. Výsledok môžu ovplyvniť volebný systém, povolebné scenáre aj reakcia súčasnej moci.

Štyridsaťštyriročný Magyar, rozvedený otec troch detí, vyhlásenie zverejnil v súvislosti so správami v médiách, ktoré informovali o webe, ktorý naznačoval, že video bude zverejnené. Objavil sa na ňom záber z kamery namierenej na manželskú posteľ a neskôr aj oznámenie „uvidíte čoskoro“. Išlo o podujatie zo začiatku augusta 2024. Magyar vysvetlil, že vtedy bol na večierku, kde mal konsenzuálny pohlavný styk so svojou bývalou priateľkou. Rozviedol sa v predchádzajúcom roku.

Agentúra Reuters píše, že nedokázala zistiť, kto za webom stojí. Šéf Orbánovej kancelárie Gergely Gulyas povedal, že o tejto internetovej stránke nemôže nič povedať, pretože o nej nič nevie.

Magyar vo vyhlásení na sociálnych sieťach ubezpečuje, že sa ničoho zlého nedopustil a že hlavným účelom kampane je odviesť pozornosť od problémov, ktoré dopadajú na život Maďarov. O dianí o onej augustovej noci z roku 2024 povedal, že sa „dostal do klasickej operácie v ruskom štýle“, ktorej cieľom je ho skompromitovať. Zdôraznil, že sa nedopustil ničoho zlého a má čisté svedomie.

Server euronews pripomína, že podľa maďarských zákonov je zverejňovanie sexuálne explicitného obsahu bez súhlasu trestným činom.

Volebná kampaň v Maďarsku je podľa euronews tvrdá a nesie sa v napätej atmosfére. Opoziční aktivisti sa na rôznych akciách stávajú terčom slovných i fyzických útokov a zhromaždenia vládneho tábora narúšajú protestujúcich z radov stúpencov opozície. Euronews uvádza, že Fidesz zdieľa videá vytvárané pomocou nástrojov umelej inteligencie, na ktorých Magyar prisahá vernosť Bruselu, ktorý Orbán dlhodobo ostro kritizuje. Na týchto zmanipulovaných videách tiež Magyar sľubuje podporu Ukrajine, čo Orbán zásadne odmieta napriek tomu, že sa susedná krajina skoro štyri roky bráni ruskej invázii. Magyar obviňuje Orbána a jeho spolupracovníkov z korupcie aj toho, že verejné peniaze používajú v prospech svojich príbuzných a spojencov.

