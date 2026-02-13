Pravda Správy Svet „Sme stratení“. Šokujúce zlyhanie NATO na vojenskom cvičení. Nepriateľ 'ničil' dva prápory denne

Rozsiahle manévre NATO v Estónsku ukázali, že Aliancia má vážne rezervy v príprave na moderný konflikt s masívnym nasadením dronov. Simulácia vysokointenzívnych bojov naznačila, že skúsenosti z vojny na Ukrajine sa zatiaľ nepremietli do výcviku západných armád v plnom rozsahu.

NATO v Estónsku nasadilo (na Rusko) Odvážneho orla
Video
Cvičenie NATO Odvážny orol spojilo v Estónsku miestne ozbrojené sily s partnermi z Francúzska, Poľska, Británie a USA. Zdroj: NATO

Na zistenia upozornila členka redakčnej rady denníka The Wall Street Journal (WSJ) Jillian Kay Melchior. Išlo o cvičenie „Jež-2025“, ktoré sa konalo vlani v máji a zapojilo viac ako 16-tisíc vojakov z 12 členských krajín NATO. Súčasťou manévrov boli aj ukrajinskí odborníci na bezpilotné systémy vrátane príslušníkov z prvej línie.

Všetko bolo zničené

Podplukovník Arba Probal, ktorý vedie program bezpilotných systémov estónskych obranných síl, opísal scenár ako simuláciu „prepchatého“ bojiska. Zámerom bolo vystaviť jednotky maximálnemu stresu a kognitívnemu preťaženiu, aby sa preverila ich schopnosť reagovať na dynamickú situáciu.

Ako Ukrajinci proti Rusom. NATO cvičí na zákopovú vojnu
Video
Estónski a francúzski vojaci si počas nedávneho cvičenia vyskúšali, ako chutí zákopová vojna. / Zdroj: NATO

V jednom z modelových útokov sa však bojová skupina čítajúca niekoľko tisíc vojakov – vrátane britskej brigády a estónskej divízie – správala, ako keby realita úplne transparentného bojiska neexistovala.

„Bojová skupina NATO sa jednoducho pohybovala bez maskovania, rozkladala stany a obrnenú techniku. Všetko bolo zničené,“ uviedol jeden z účastníkov, ktorý v cvičení zohrával rolu protivníka.

Ukrajinská „Delta“ proti práporom

Ukrajinská strana počas manévrov nasadila systém riadenia bojiska „Delta“. Platforma v reálnom čase zbiera spravodajské informácie, vyhodnocuje ich pomocou umelej inteligencie, identifikuje ciele a koordinuje zásahy. Takýto postup výrazne skracuje takzvaný reťazec ničenia – od odhalenia cieľa po úder môžu uplynúť len minúty.

Útok autonómneho dronu - nová technológia zlikvidovala ruský tank
Video
Video od ukrajinského dobrovoľníka Serhiiho Sternenka zverejnené 20. marca demonštruje novú technológiu - útočný dron s automatickým rozpoznávaním cieľa, ktorý nevyžaduje ľudského pilota. / Zdroj: Twitter / Serhii Sternenko

Simulovaný nepriateľský tím zložený približne z desiatich Ukrajincov dokázal počas pol dňa napodobniť zničenie 17 obrnených vozidiel a zasiahnuť ďalších 30 cieľov. Podľa Aivara Hanniottiho, ktorý velil „nepriateľskej“ jednotke, sa na ploche menšej než desať kilometrov štvorcových pohybovalo viac ako 30 dronov. Aj tak išlo len o polovicu hustoty, aká je aktuálne na fronte na Ukrajine.

„Nebola možnosť sa skryť. Vozidlá a mechanizované jednotky sme nachádzali celkom ľahko a rýchlo sme ich likvidovali údernými dronmi,“ povedal Hanniotti.

Podľa odhadov účastníkov dokázal simulovaný protivník za jediný deň vyradiť z boja až dva prápory. Pri takýchto stratách jednotky prakticky strácali schopnosť pokračovať v operáciách.

Ukrajinský dron Baba Jaga
Ukrajinský vojak pripravuje útočný dron Vampire...
+7Ukrajinský operátor dronu z jednotky Kraken...

Šok pre armádu

Bývalý veliteľ Centra vojenského spravodajstva Estónska Sten Reimann označil výsledky za „šokujúce“ pre vojenské vedenie aj samotných vojakov. Cvičenie podľa neho odkrylo zraniteľnosť techniky bez dôsledného maskovania a bez rýchlej výmeny dát.

Problémom zostáva aj tempo rozhodovania. Kým ukrajinské jednotky intenzívne zdieľajú veľké objemy informácií medzi velením a frontom, v mnohých armádach NATO pretrváva tendencia obmedzovať prístup k citlivým údajom. To môže spomaľovať reakciu na meniacu sa situáciu.

Ukrajinská F-16 proti Šáhidu: unikátny zostrel, aký sa len zriedka podarí zachytiť na video
Video
Je to minimálne druhýkrát, čo sa podarilo zachytiť takýto zostrel na video. / Zdroj: Veliteľstvo letectva ozbrojených síl UA

Generál vo výslužbe David Petraeus upozornil, že samotná identifikácia slabín nestačí: „Lekcie sa neosvoja automaticky. Osvoja sa len vtedy, keď vyviniete nové koncepty, zmeníte doktrínu, prehodnotíte výcvik, požiadavky na výzbroj a dokonca aj personálnu politiku.“

Estónsko už podľa dostupných informácií pristúpilo k úpravám svojej doktríny so zreteľom na skúsenosti z dronovej vojny. Marija Lemberg z organizácie „Aerorozvidka“ však tvrdí, že viaceré členské štáty Aliancie stále prejavujú „fundamentálne nepochopenie moderného bojiska“ a pokračujú vo výcviku podľa zastaraných príručiek.

Atmosféru po skončení simulácie vystihol jeden z veliteľov stručným hodnotením: „Sme stratení.“

