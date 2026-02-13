„Sme stratení“. Šokujúce zlyhanie NATO na vojenskom cvičení. Nepriateľ 'ničil' dva prápory denne

Na zistenia upozornila členka redakčnej rady denníka The Wall Street Journal (WSJ) Jillian Kay Melchior. Išlo o cvičenie „Jež-2025“, ktoré sa konalo vlani v máji a zapojilo viac ako 16-tisíc vojakov z 12 členských krajín NATO. Súčasťou manévrov boli aj ukrajinskí odborníci na bezpilotné systémy vrátane príslušníkov z prvej línie.
Všetko bolo zničené
Podplukovník Arba Probal, ktorý vedie program bezpilotných systémov estónskych obranných síl, opísal scenár ako simuláciu „prepchatého“ bojiska. Zámerom bolo vystaviť jednotky maximálnemu stresu a kognitívnemu preťaženiu, aby sa preverila ich schopnosť reagovať na dynamickú situáciu.
V jednom z modelových útokov sa však bojová skupina čítajúca niekoľko tisíc vojakov – vrátane britskej brigády a estónskej divízie – správala, ako keby realita úplne transparentného bojiska neexistovala.
„Bojová skupina NATO sa jednoducho pohybovala bez maskovania, rozkladala stany a obrnenú techniku. Všetko bolo zničené,“ uviedol jeden z účastníkov, ktorý v cvičení zohrával rolu protivníka.
Ukrajinská „Delta“ proti práporom
Ukrajinská strana počas manévrov nasadila systém riadenia bojiska „Delta“. Platforma v reálnom čase zbiera spravodajské informácie, vyhodnocuje ich pomocou umelej inteligencie, identifikuje ciele a koordinuje zásahy. Takýto postup výrazne skracuje takzvaný reťazec ničenia – od odhalenia cieľa po úder môžu uplynúť len minúty.
Simulovaný nepriateľský tím zložený približne z desiatich Ukrajincov dokázal počas pol dňa napodobniť zničenie 17 obrnených vozidiel a zasiahnuť ďalších 30 cieľov. Podľa Aivara Hanniottiho, ktorý velil „nepriateľskej“ jednotke, sa na ploche menšej než desať kilometrov štvorcových pohybovalo viac ako 30 dronov. Aj tak išlo len o polovicu hustoty, aká je aktuálne na fronte na Ukrajine.
„Nebola možnosť sa skryť. Vozidlá a mechanizované jednotky sme nachádzali celkom ľahko a rýchlo sme ich likvidovali údernými dronmi,“ povedal Hanniotti.
Podľa odhadov účastníkov dokázal simulovaný protivník za jediný deň vyradiť z boja až dva prápory. Pri takýchto stratách jednotky prakticky strácali schopnosť pokračovať v operáciách.
Šok pre armádu
Bývalý veliteľ Centra vojenského spravodajstva Estónska Sten Reimann označil výsledky za „šokujúce“ pre vojenské vedenie aj samotných vojakov. Cvičenie podľa neho odkrylo zraniteľnosť techniky bez dôsledného maskovania a bez rýchlej výmeny dát.
Problémom zostáva aj tempo rozhodovania. Kým ukrajinské jednotky intenzívne zdieľajú veľké objemy informácií medzi velením a frontom, v mnohých armádach NATO pretrváva tendencia obmedzovať prístup k citlivým údajom. To môže spomaľovať reakciu na meniacu sa situáciu.
Generál vo výslužbe David Petraeus upozornil, že samotná identifikácia slabín nestačí: „Lekcie sa neosvoja automaticky. Osvoja sa len vtedy, keď vyviniete nové koncepty, zmeníte doktrínu, prehodnotíte výcvik, požiadavky na výzbroj a dokonca aj personálnu politiku.“
Estónsko už podľa dostupných informácií pristúpilo k úpravám svojej doktríny so zreteľom na skúsenosti z dronovej vojny. Marija Lemberg z organizácie „Aerorozvidka“ však tvrdí, že viaceré členské štáty Aliancie stále prejavujú „fundamentálne nepochopenie moderného bojiska“ a pokračujú vo výcviku podľa zastaraných príručiek.
Atmosféru po skončení simulácie vystihol jeden z veliteľov stručným hodnotením: „Sme stratení.“