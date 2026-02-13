Ropovod Družba opäť terčom útoku: na Slovensko a Maďarsko prestala prúdiť ruská ropa. Orbán dostal z Kyjeva tvrdý odkaz

Podľa ministerstva má Slovensko k dispozícii strategické zásoby ropy a ropných produktov približne na 90 dní. Očakáva sa, že tok suroviny bude obnovený v najbližších dňoch. Rezort zároveň ubezpečil, že situácia nepredstavuje bezprostredné riziko pre energetickú bezpečnosť krajiny.
Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou uviedla, že Rusko zatiaľ v tomto mesiaci neposlalo ropu cez Družbu ani na Slovensko, ani do Maďarska. Už v januári pritom došlo k citeľnému poklesu objemu prepravy – približne na 150-tisíc barelov denne, čo je menej než dlhodobý priemer z predchádzajúcich rokov.
Strategická trasa
Južná vetva ropovodu Družba, vybudovaná ešte v sovietskom období, vedie cez západnú Ukrajinu a je kľúčovou zásobovacou trasou pre vnútrozemské krajiny strednej Európy.
Maďarsko pod vedením premiéra Viktora Orbána patrí v rámci EÚ medzi najvýraznejších zástancov zachovania energetickej spolupráce s Moskvou. Ruskú ropu využíva vo významnej miere aj po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Pri príchode na summit lídrov EÚ Orbán vyhlásil, že finančné prostriedky by sa nemali posielať na Ukrajinu, ak sú potrebné na posilnenie konkurencieschopnosti členských štátov.
Diplomatická prestrelka
Ukrajina medzičasom čelí pokračujúcim útokom na energetickú infraštruktúru. Bloomberg pripomína, že Kyjev je pri zverejňovaní detailov o škodách zdržanlivý, aby neposkytol Moskve citlivé informácie o zasiahnutých objektoch.
Podľa ukrajinskej strany bol ropovod poškodený počas ruských vzdušných útokov z 27. januára. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha ešte predtým, než sa téma dostala do širšej verejnej diskusie, zverejnil na sociálnej sieti X fotografie horiacej infraštruktúry. Tvrdil, že išlo o preventívny krok.
„Vieme, že maďarská strana sa opäť pripravuje sťažovať na problémy s tranzitom ruskej ropy cez ropovod Družba,“ napísal. „Môžeme im len poradiť, aby sa s týmito fotografiami obrátili na svojich ‚priateľov‘ v Moskve,“ odkázal Maďarsku. Zároveň zdôraznil, že Budapešť proti Rusku neprotestovala a podľa jeho slov sa „ani len neodvážila vysloviť slovo Rusko“. „Dvojitý meter v praxi,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie.
Podľa Sybihu Moskva prestala byť spoľahlivým dodávateľom už v momente, keď rozpútala agresiu proti Ukrajine.