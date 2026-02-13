Pravda Správy Svet Streľba na univerzitnom internáte v Južnej Karolíne si vyžiadala dvoch mŕtvych

Dvoch mŕtvych a jedného zraneného si v noci na piatok vyžiadala streľba na študentskom internáte americkej štátnej univerzity v Južnej Karolíne, informovala agentúra AP.

13.02.2026 10:10
Úrady bezprostredne neoznámili, či niekoho v súvislosti so streľbou zadržali. Známy nie je ani stav zranenej osoby, píše TASR.

Streľbu nahlásili vo štvrtok okolo 21.15 h miestneho času v jednom z bytov v študentskom komplexe Hugine Suites. Areál univerzity bol následne uzavretý a piatkové vyučovanie zrušené. Vedenie univerzity uviedlo, že požiadalo štátne bezpečnostné zložky o vyšetrenie prípadu.

Verejná vysoká škola v Južnej Karolíne, ktorá má približne 3000 študentov, je jednou z dvoch historicky černošských univerzít v univerzitnom mestečku Orangeburg. Druhou je Claflinova univerzita.

Agentúra AFP pripomenula, že len pred niekoľkými dňami 18-ročný útočník zastrelil osem ľudí na strednej škole v kanadskej provincii Britská Kolumbia.

Streľby na školách v USA nie sú zriedkavým fenoménom. Snahám o obmedzenie prístupu k strelným zbraniam bráni politická patová situácia.

