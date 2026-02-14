Pravda Správy Svet Ruská armáda mení spôsob boja. Nový prístup má už dopad na fronte

Ak vám počas týždňa niečo uniklo, tento prehľad vás rýchlo dostane do obrazu o tom, čo čitateľov Pravdy najviac zaujalo. Toto sú videá, ktoré patrili medzi najsledovanejšie na webe.

14.02.2026 07:00
Ukrajinská F-16 proti Šáhidu: unikátny zostrel, aký sa len zriedka podarí zachytiť na video
Video
Je to minimálne druhýkrát, čo sa podarilo zachytiť takýto zostrel na video. / Zdroj: Veliteľstvo letectva ozbrojených síl UA
Jana Majeská o konci Helgy v Dunaji: Nech mi dajú vedieť včas, aby som sa stihla zmieriť!
Video
Zdroj: TV Pravda, Robert Hüttner
Jazda na bicykli pod vplyvom alkoholu skončila tvrdým pádom
Video
Zdroj: Policie ČR
Zranenú Lindsey Vonnovú odváža vrtuľník
Video
Zjazd žien na olympijských hrách 2026 museli prerušiť. Slávna Lindsey Vonnová škaredo spadla už v úvode trate. Priamo na svahu ju ošetrovali záchranári. Video + foto: Reuters / Zdroj: Reuters
Ozbrojené komando prepadlo na juhu Talianska dodávku prevážajúcu peniaze
Video
Zdroj: Facebook Claudio Stefanazz
Viac na túto tému: #Taliansko #Rusko #Lindsey Vonnová #Jana Majeská #videá #top 5 #policie ČR
