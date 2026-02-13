Eurokomisár: EÚ potrebuje 100-tisíc vojakov ako jednotky rýchleho nasadenia

"Hovoríme o jednotkách rýchleho nasadenia v počte 100-tisíc alebo 80-tisíc vojakov,“ povedal Kubilius na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii na podujatí Politico Pub.Čítajte viac Zničený svet sa v Mníchove bojí budúcnosti. Ovládli ho politici s buldozérmi a motorovými pílami
Tento plán spomenul eurokomisár už pred niekoľkými týždňami. Debata o ňom je však zatiaľ opatrná.
„Žiaden takýto konkrétny návrh momentálne nie je na stole. Máme bojové skupiny EÚ (battlegroups), na ktorých sa Írsko podieľa. Zohrávame významnú úlohu v mierových misiách, sme pod velením NATO v Kosove. Máme čo ponúknuť a počúvame, čo nám hovoria ostatné členské štáty,“ povedal v januári pre Pravdu írsky štátny minister pre európske záležitosti Thomas Byrne, ktorého krajina je neutrálna.
Aj Kubilius uznal, že celá debata je len začiatku, ale je potrebné, aby bolo jasné, čo by sa mala týkať.
Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa začala dnes a potrvá do nedele, sa stretne takmer 50 hláv štátov a premiérov. Budúcnosť bezpečnosti Európy bude jedna z hlavným tém celého podujatia. Už takmer štyri roky pokračuje totálna ruská invázia proti Ukrajine a s nástupom amerického prezidenta Donalda Trumpa zavládla veľká neistota v transatlantických vzťahoch. Tú ešte zvýraznil snaha šéfa Bieleho domu anektovať Grónsko, ktoré patrí Dánsku, hoci situáciu sa nateraz podarilo.
Americkú delegáciu na konferencii v Mníchove minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Na podujatie prišiel aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Minulý rok na konferencii americký viceprezident JD Vance šokujúco ostro kritizoval Európu za údajnú neslobodu a cenzúru a nepriamo pochválil krajne pravicové politické sily.