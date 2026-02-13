Chaos pri Pokrovsku či streľba do vlastných: aj takto Rusov zabolel výpadok Starlinku

Vo vysielaní televízneho kanála FREEДОМ na to upozornil hovorca Ukrajinskej dobrovoľníckej armády Serhij Bratčuk. Tvrdí, že oslabená komunikácia medzi ruskými útvarmi vedie okrem iného k takzvanej „priateľskej paľbe“ (streľbe do vlastných). Podľa jeho slov už boli podobné incidenty zaznamenané napríklad v smere na Huľajpole.
Bratčuk zároveň poukázal na komplikácie v ďalších oblastiach frontu. „Ovládateľnosť vojsk bola do určitej miery stratená aj v pokrovsko-myrnohradskej aglomerácii. Avšak nasýtenie vojskami je tu také veľké, že samotným vypnutím Starlinkov sa bitky zjavne nevyhrávajú,“ uviedol. Naznačil tým, že hoci výpadok komunikácie predstavuje problém, samotný o sebe situáciu na bojisku zásadne nemení.
Oslabenie riadenia ruských síl otvorilo podľa hovorcu dobrovoľníckej armády priestor pre ukrajinské protiútoky. Ide najmä o situáciu v smere na Pokrovsk. „Strata ovládateľnosti ruských vojsk umožnila našim jednotkám manévrovať. Mierne sa zmenil aj počet bojových stretov,“ zhrnul Bratčuk.
K dopadom výpadku sa vyjadril aj vojenský analytik Andrij Kramarov. Podľa neho sa ruské sily po odstavení neregistrovaných terminálov „fakticky vrátili o dva roky späť“. Spomalenie prenosu informácií podľa jeho hodnotenia brzdí schopnosť protivníka realizovať ofenzívne operácie, pripomína agentúra UNIAN.
Situácia sa však môže postupne meniť. Ruské jednotky už podľa dostupných informácií dostávajú náhradu za vyradené terminály. Serhij „Flash“ Beskrestnov, poradca ministra obrany Ukrajiny a odborník na systémy elektronického boja a komunikácie, uviedol, že nové zariadenia svojím vzhľadom pripomínajú satelitné paraboly na televízne vysielanie. Majú oválny alebo okrúhly tvar a ich priemer sa pohybuje od 60 do 120 centimetrov.