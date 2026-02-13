Pravda Správy Svet Demokrati v Mníchove tlačia na Európu, aby sa postavila Trumpovi. USA tam zastupuje „dobrý policajt“ Rubio

Zástupcovia Demokratickej strany, ktorí pricestovali do Nemecka na 62. ročník Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC), chcú vyzvať európskych lídrov, aby sa postavili prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Uviedol to francúzsky denník Le Monde.

Marco Rubio Foto: ,
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio na vojenskej základni Andrews v Marylande pred odchodom na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu 12. februára 2026
Delegácia demokratov v Mníchove zahŕňa niektorých z Trumpových najtvrdších kritikov, medzi nimi guvernéra štátu Kalifornia Gavina Newsoma, kongresmanku zo štátu New York Alexandriu Ocasio-Cortezovú, senátora z Arizony Rubena Gallega a guvernérku štátu Michigan Gretchen Whitmerovú.

Guvernér Newsom už v januári vo svojom vystúpení na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vyzval Európanov, aby si uvedomili, že „podliehanie požiadavkám Trumpa“ ich na svetovej scéne stavia do ponižujúcej pozície. Ironicky poznamenal, že pre Európanov mal z USA priviezť ako dar chrániče kolien.

Senátor Gallego bol ešte priamejší, keď uviedol, že Trump ničí reputáciu USA vo svete a potenciálne aj ich ekonomickú silu, pričom jeho pohnútky sú malicherné. „Nič z toho nie je racionálne. Musíme sa prestať tváriť, že to je racionálne,“ uviedol.

Demokrati plánujú využiť svoje vystúpenia a bilaterálne stretnutia v rámci MSC na to, aby európskych lídrov presvedčili, že by mali zaujímať pevný postoj voči politikám a krokom Trumpa, ktoré podľa ohrozujú transatlantické partnerstvá.

Americkú delegáciu na MSC vedie minister zahraničných vecí Marco Rubio. Rubio je v rámci konfliktu Trumpovej administratívy s Európou – týkajúceho sa výdavkov na obranu, Grónska, cenzúry internetu či imigračnej politiky – vnímaný ako „dobrý policajt,“ napísal denník Washington Post (WP).

V porovnaní s minuloročným vystúpením viceprezidenta USA J. D. Vancea, ktorý kritizoval Európu za „civilizačný úpadok“, sa očakáva, že Rubio sa zameria na iné výhrady – najmä nadmernú závislosť európskeho kontinentu od americkej vojenskej podpory, konštatoval WP. Denník pripomenul, že Trumpova administratíva vo svojej poslednej Národnej bezpečnostnej stratégii vyzvala Európu, aby „stála na vlastných nohách“ a prevzala „primárnu zodpovednosť za vlastnú obranu“.

