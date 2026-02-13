Demokrati v Mníchove tlačia na Európu, aby sa postavila Trumpovi. USA tam zastupuje „dobrý policajt“ Rubio

Delegácia demokratov v Mníchove zahŕňa niektorých z Trumpových najtvrdších kritikov, medzi nimi guvernéra štátu Kalifornia Gavina Newsoma, kongresmanku zo štátu New York Alexandriu Ocasio-Cortezovú, senátora z Arizony Rubena Gallega a guvernérku štátu Michigan Gretchen Whitmerovú.
Guvernér Newsom už v januári vo svojom vystúpení na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vyzval Európanov, aby si uvedomili, že „podliehanie požiadavkám Trumpa“ ich na svetovej scéne stavia do ponižujúcej pozície. Ironicky poznamenal, že pre Európanov mal z USA priviezť ako dar chrániče kolien.
Senátor Gallego bol ešte priamejší, keď uviedol, že Trump ničí reputáciu USA vo svete a potenciálne aj ich ekonomickú silu, pričom jeho pohnútky sú malicherné. „Nič z toho nie je racionálne. Musíme sa prestať tváriť, že to je racionálne,“ uviedol.
Demokrati plánujú využiť svoje vystúpenia a bilaterálne stretnutia v rámci MSC na to, aby európskych lídrov presvedčili, že by mali zaujímať pevný postoj voči politikám a krokom Trumpa, ktoré podľa ohrozujú transatlantické partnerstvá.
Americkú delegáciu na MSC vedie minister zahraničných vecí Marco Rubio. Rubio je v rámci konfliktu Trumpovej administratívy s Európou – týkajúceho sa výdavkov na obranu, Grónska, cenzúry internetu či imigračnej politiky – vnímaný ako „dobrý policajt,“ napísal denník Washington Post (WP).
V porovnaní s minuloročným vystúpením viceprezidenta USA J. D. Vancea, ktorý kritizoval Európu za „civilizačný úpadok“, sa očakáva, že Rubio sa zameria na iné výhrady – najmä nadmernú závislosť európskeho kontinentu od americkej vojenskej podpory, konštatoval WP. Denník pripomenul, že Trumpova administratíva vo svojej poslednej Národnej bezpečnostnej stratégii vyzvala Európu, aby „stála na vlastných nohách“ a prevzala „primárnu zodpovednosť za vlastnú obranu“.