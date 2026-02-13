Radikálny obrat? Ukrajina zvažuje stiahnutie z Donbasu, prezradili Zelenského poradcovia

Dvaja prezidentovi poradcovia pre magazín uviedli, že Ukrajina „môže byť pripravená prijať tú najťažšiu koncesiu zo všetkých: vzdať sa kontroly nad územím“ v regióne Donbas. Takýto krok by predstavoval najzásadnejší kompromis od začiatku vojny. Aby bol prípadný ústupok legitimizovaný, Kyjev podľa zverejnených informácií zvažuje možnosť vyhlásiť už na jar referendum.
The Atlantic zároveň upozorňuje na rastúce obavy v najbližšom okolí ukrajinskej hlavy štátu. Niektorí členovia Zelenského vnútorného kruhu sa obávajú, že šance na mierové riešenie sa postupne znižujú.
Samotný prezident však v rozhovore zdôraznil, že nepristúpi na nevýhodnú dohodu. „Radšej žiadnu dohodu ako zlú,“ vyplýva z jeho vyjadrení pre magazín. Opätovne deklaroval pripravenosť rokovať o mieri, avšak len za podmienok prímeria a bezpečnostných záruk.
Zelenskyj zároveň priznal, že dohoda o bezpečnostných garanciách medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou ešte nie je uzavretá. Základné otázky týkajúce sa dokumentu podľa jeho slov zostávajú otvorené. Ide pritom o odklon od jeho skorších tvrdení, keď dokument označil za pripravený na podpis zo strany Ukrajiny.