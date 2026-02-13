Pravda Správy Svet Radikálny obrat? Ukrajina zvažuje stiahnutie z Donbasu, prezradili Zelenského poradcovia

Radikálny obrat? Ukrajina zvažuje stiahnutie z Donbasu, prezradili Zelenského poradcovia

Poradcovia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pripúšťajú, že Kyjev môže zvažovať zásadný ústupok v otázke ruskej vojny proti Ukrajine. Ako uviedol americký magazín The Atlantic, vláda by mohla súhlasiť so stiahnutím svojich síl z Donbasu a dokonca sa vzdať kontroly nad časťou územia.

13.02.2026 13:30
debata (1)
Ruská raketa sa vymkla kontrole a zdemolovala vlastný panelák
Video
Obytný bytový dom v ruskom Adygejsku zasiahol v noci projektil ruskej protivzdušnej obrany. / Zdroj: Telegram / X @warinukraineua

Dvaja prezidentovi poradcovia pre magazín uviedli, že Ukrajina „môže byť pripravená prijať tú najťažšiu koncesiu zo všetkých: vzdať sa kontroly nad územím“ v regióne Donbas. Takýto krok by predstavoval najzásadnejší kompromis od začiatku vojny. Aby bol prípadný ústupok legitimizovaný, Kyjev podľa zverejnených informácií zvažuje možnosť vyhlásiť už na jar referendum.

The Atlantic zároveň upozorňuje na rastúce obavy v najbližšom okolí ukrajinskej hlavy štátu. Niektorí členovia Zelenského vnútorného kruhu sa obávajú, že šance na mierové riešenie sa postupne znižujú.

AI mu nepomohla. Ukrajinci hlásia prvý zostrel nového ruského dronu. Mala to byť technologická pýcha
Video
Ukrajinskí obrancovia oznámili, že po prvý raz zničili nový ruský kamikadze dron 'Klyn', ktorý využíva prvky umelej inteligencie. / Zdroj: 118. samostatná mechanizovaná brigáda

Samotný prezident však v rozhovore zdôraznil, že nepristúpi na nevýhodnú dohodu. „Radšej žiadnu dohodu ako zlú,“ vyplýva z jeho vyjadrení pre magazín. Opätovne deklaroval pripravenosť rokovať o mieri, avšak len za podmienok prímeria a bezpečnostných záruk.

Zelenskyj zároveň priznal, že dohoda o bezpečnostných garanciách medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou ešte nie je uzavretá. Základné otázky týkajúce sa dokumentu podľa jeho slov zostávajú otvorené. Ide pritom o odklon od jeho skorších tvrdení, keď dokument označil za pripravený na podpis zo strany Ukrajiny.

Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
+6Pohľad na elektráreň spoločnosti DTEK zničenú...
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #Ukrajina #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"