Rutte sa vysmial Rusku: Nie je mocný medveď, ale pomalý záhradný slimák

„Chcú, aby sme vnímali Rusov ako mocného medveďa, ale dalo by sa povedať, že Ukrajinou postupujú rýchlosťou záhradného slimáka, takže sa nenechajme nachytať ruskou propagandou,“ povedal Rutte na akciu, ktorú dnes usporiadala bavorská Kresťansko-sociálna únia.
Rutte tiež povedal, že Rusko v bojoch na Ukrajine zaznamenáva „obrovské straty“ a vyzval, aby členské štáty NATO naďalej podporovali Ukrajinu v obrane proti ruskej agresii. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uplynú budúci týždeň štyri roky.
V Bruseli dnes nemenovaný vysoký činiteľ NATO uviedol, že podľa aliancie bolo začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zabitých alebo zranených približne 1,3 milióna ruských vojakov. Len v roku 2025 mala ruská strana asi 415-tisíc zranených a zabitých vojakov.
Rutte pritom ešte vlani v decembri vyzval aliančných spojencov zintenzívniť úsilie v oblasti obrany a zbrojenia s cieľom zabrániť vojne proti Rusku. Tá by podľa jeho slov mohla „dosiahnuť rozsah, aký zažili naši starí a prastarí rodičia“.
Podľa Rutteho príliš veľa spojencov v NATO necíti naliehavosť ruskej hrozby v Európe a mali by urýchlene navýšiť svoje výdavky na obranu. „Sme ďalším cieľom Ruska. Bojím sa, že príliš mnoho ľudí je potichu samoľúbych. Príliš veľa ľudí necíti naliehavosť. A príliš veľa ľudí verí, že čas je na našej strane. Nie je. Čas konať je teraz,“ povedal Rutte v polovici decembra v Berlíne.Čítajte viac „Sme stratení“. Šokujúce zlyhanie NATO na vojenskom cvičení. Nepriateľ 'ničil' dva prápory denne