Zdroj z NATO prehovoril o zabitých Rusoch: Takéto straty nemala žiadna veľmoc od druhej svetovej. Víťazstvo Moskvy je v nedohľadne

Moskva a Kyjev, až na výnimky, vlastné straty nezverejňujú. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však nedávno vyhlásil, že za takmer štyri roky obrany proti ruskej agresii padlo okolo 55-tisíc ukrajinských vojakov, veľký počet je však stále nezvestný. Odhady západných odborníkov o počte padlých Ukrajincov sú podstatne vyššie a pohybujú sa okolo 500-tisíc až 600-tisíc vojakov (vrátane 100-tisíc až 140-tisíc mŕtvych).
„Sme veľmi prekvapení podielom úmrtí na ruských stratách. Rusi utrpeli neúmerne vysoké straty,“ uviedol zdroj z NATO. Dodal, že nezvyčajne vysoký počet padlých na strane Moskvy je z veľkej časti spôsobený nedostatočnou lekárskou starostlivosťou priamo na bojisku a v rámci ruských ozbrojených síl.
Analýza Strediska pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS) dospela k podobnému záveru. Rusko podľa nej utrpelo mimoriadne vysoké straty, pričom dosiahlo len obmedzené územné zisky. CSIS odhaduje, že ruské sily majú od februára 2022 takmer 1,2 milióna obetí (zranených a zabitých). Ide o najvyššie straty, aké kedy utrpela akákoľvek veľmoc v jedinom konflikte od druhej svetovej vojny.
Len v minulom roku (2025) predstavoval priemer asi 35-tisíc obetí mesačne. Pre porovnanie, ruské straty na Ukrajine sú: viac ako 17-krát vyššie než sovietske straty v Afganistane v 80. rokoch, 11-krát vyššie než v prvej a druhej čečenskej vojne, viac ako 5-krát vyššie než všetky ruské a sovietske vojny dohromady od konca druhej svetovej vojny.
Kremeľ tieto odhady odmieta. Hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že údaje nie sú dôveryhodné. Rusko oficiálne priznalo len 6 000 mŕtvych. Britská BBC a server Mediazona však k začiatku februára dokázali overiť mená 173 477 konkrétnych padlých ruských vojakov, pričom skutočný počet mŕtvych odhadli na 267-tisíc až 385 500.
Situácia na fronte
Rusko v súčasnosti kontroluje asi 70 percent územia Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Podľa NATO sa Moskva snaží vytvárať dojem, že porážka Ukrajiny je nevyhnutná, a zveličuje význam dobytia malých dedín. „Nejde však o strategické prielomy,“ uviedol predstaviteľ Aliancie.
NATO očakáva, že konflikt bude pokračovať vo svojej opotrebovacej fáze. Rusi udržiavajú tlak masívnym nasadením dronov a delostrelectva, no ich účinnosť je limitovaná kvalitou personálu a logistickými problémami.
Pre zmenu situácie je podľa Aliancie kľúčové navýšenie pomoci Ukrajine. Zásadný je tiež vyvíjať ďalší tlak na Moskvu, sankcie majú podľa NATO zmysel, už teraz je napríklad vidieť, že Rusko má o tretinu nižšie zisky z ropy a plynu. „Treba presvedčiť Putina, že na bojisku nemôže vyhrať,“ uviedol vysokopostavený zdroj z NATO.
V súčasnosti síce pokračujú určité rokovania o mierovom pláne, aliancia však „nevidí žiadny náznak, že by sa ruská pozícia menila a Rusko bolo pripravené urobiť určité ústupky“. „Z ruskej perspektívy je ale lepšie byť pri rokovacom stole, ako tam nebyť,“ uviedol zdroj z NATO. V bojoch sa Moskva aj naďalej spolieha na pomoc Iránu, Číny a Severnej Kórey. „Nemáme informácie, že by Čína poskytovala Rusku smrtiace vybavenie, ale dodáva mu množstvo vecí, ktoré je ťažké zachytiť, pretože ide často o tovar dvojakého použitia,“ dodal tento zdroj NATO.
Aj keby sa vojna na Ukrajine skončila dnes, situácia zostane aj naďalej ťažká, pretože Rusko produkuje veľké množstvo vojenského vybavenia aj rakiet a má veľa vojakov. „Bude trvať veľmi dlho, kým sa odmilitarizuje tamojšia ekonomika, aj preto musíme aj my investovať do našej obrany,“ uzavrel aliančný zdroj.