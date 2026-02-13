Minister zdravotníctva Kennedy: Bacilov sa nebojím, predtým som šnupal kokaín zo záchodových dosiek

Minister to cez víkend povedal moderátorovi Theovi Vonovi v podcaste This Past Weekend. Kennedy už dlho otvorene hovorí o svojej niekoľkoročnej závislosti na heroíne a kokaíne, ktoré začal užívať ako teenager krátko po atentáte na svojho otca, senátora Robert F. Kennedy, v roku 1968.
Von a Kennedy spolu diskutovali o svojom dlhoročnom boji so závislosťou na návykových látkach a o tom, ako spoločne navštevovali podporné stretnutia, než boli počas pandémie covidu zrušené. Neskôr vytvorili vlastnú skupinu, ktorá sa počas pandémie schádzala ďalej.
„Nebojím sa bacilov… Predtým som šnupal kokaín zo záchodových dosiek,“ uviedol americký minister zdravotníctva. „Viem, že ma táto choroba zabije, pokiaľ ju nebudem liečiť, čo pre mňa znamená chodiť každý deň na stretnutia,“ dodal.
Organizácia Protect Our Care, nezisková skupina bojujúca za dostupnú zdravotnú starostlivosť v USA, po rozhovore vyzvala Kennedyho, aby rezignoval. Vo vyhlásení ho označila za najnebezpečnejšiu a najnevhodnejšiu osobu, ktorá kedy stála na čele ministerstva zdravotníctva. „Z nejakého dôvodu nemám dôveru v tohto chlapíka na čele ministerstva zdravotníctva,“ uviedol politik Demokratickej strany v Pensylvánii Robert Kenyatta.
Aaron Reichlin-Melnick z organizácie American Immigration Council medzitým upozornil na dvojaký meter vlády v postoji k závislosti. „Len by som pripomenul, že Trumpova administratíva označuje imigrantov, ktorí prepadli drogovej závislosti, za najhorších z najhorších a zločincov, bez ohľadu na to, ako dávno sa stretávali so závislosťou,“ uviedol.
Dvakrát zatknutý kvôli drogám
Kennedy bol dvakrát zatknutý za drogové delikty: za držanie marihuany v roku 1970 a za držanie heroínu v roku 1983. Práve druhé zatknutie podľa neho prispelo k tomu, že sa rozhodol liečiť, pripomenul server Sky News. Kennedy si počas pandémie spôsobenej koronavírusom vybudoval povesť skeptika voči vakcínam. Dlhodobo tiež opakuje vyvrátené tvrdenia, vrátane toho, že vakcíny môžu za autizmus u detí, pripomenul server.Čítajte viac Konšpirátor s alobalovou čiapočkou vo vláde: Nominácia Kennedyho na šéfa zdravotníctva USA spustila vlnu kritiky
Skutočnosť, že sa minister neobáva bacilov, sa dostala do hľadáčika médií aj vlani v máji, keď minister zdieľal fotografie, na ktorých sa aj so svojimi vnúčatami kúpal v kontaminovanom washingtonskom potoku, kde je plávanie zakázané, pretože do neho odteká splašková voda.
Potok Rock Creek, ktorý preteká veľkou časťou severozápadného Washingtonu, slúži na odvádzanie splaškovej a dažďovej vody. Je silne kontaminovaný fekáliami a je v ňom vysoká koncentrácia baktérií, vrátane E. Coli, ktorá môže spôsobiť nebezpečnú hnačku a viesť k zlyhaniu obličiek a ďalším závažným zdravotným problémom, pripomenul vtedy denník The New York Times.Čítajte viac Ekológovia chcú vyšetrovať Roberta Kennedyho ml. Odrezal hlavu veľrybe a zobral si ju domov, povedala jeho dcéra