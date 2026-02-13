Pravda Správy Svet Merz v Mníchove bez servítky: Starý poriadok je minulosťou, Európa to musí uznať

Merz v Mníchove bez servítky: Starý poriadok je minulosťou, Európa to musí uznať

Starý svetový poriadok založený na pravidlách už neexistuje, do popredia sa dostáva veľmocenská politika. Na úvod Mníchovskej bezpečnostnej konferencie to dnes povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Európa podľa neho musí túto realitu uznať, nemusí ju ale len prijímať a môže nový svetový poriadok spoluutvárať. Partnerstvo Európy a Spojených štátov je potom podľa neho potrebné postaviť na nových základoch, opraviť a oživiť.

13.02.2026 15:51
Friedrich Merz Foto: ,
Nemecký kancelár Friedrich Merz počas prejavu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii 13. februára 2026
debata (1)

Merz povedal, že poriadok založený na pravidlách, ktorý svet poznal desiatky rokov, je už minulosťou. Do popredia sa derie veľmocenská politika, nové postavenie vo svete hľadá Čína a USA už možno prišli o svoju pozíciu svetového lídra. Európa ale nemusí podľa kancelára vzniku nového svetového poriadku len prihliadať, mala by sa naopak snažiť aktívne podieľať na jeho utváraní. „Európa sa musí stať hráčom svetovej politiky,“ dodal kancelár.

Fico telefonuje s Merzom
Video
Zdroj: FB Roberta Fica

„Ak má mať naše partnerstvo budúcnosť, musíme ho v dvojakom zmysle novo založiť,“ povedal Merz k vzťahu Európy a USA. Podľa neho je nutné transatlantickú dôveru „opraviť“ a „oživiť“, pretože sa medzi Európou a USA v poslednej dobe vytvorila priepasť.

Zároveň odmietol výzvy, ktoré podľa neho zaznievajú aj na európskej strane Atlantiku, a to, že je potrebné partnerstvo so Spojenými štátmi „odpísať“. Obe strany musia naopak dôjsť k záveru, „že spoločne sme silnejší“.

Donald Trump / Si Ťin-pching / Čítajte viac O novom svetovom poriadku už otvorene hovorí i Západ. Čína vďaka Trumpovi silnie

Merz svojím prejavom začal Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, ktorá potrvá až do nedele. Príde na ňu viac ako 60 hláv štátov a vlád a stovky ďalších hostí.

S napätím sa očakáva predovšetkým sobotný rozhovor amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia so šéfom konferencie Wolfgangom Ischingerom. Dnes Ischinger povedal, že by Európania a Američania mali úprimne hovoriť o svojich rozdielnych názoroch, mali by sa ale pokúsiť o obnovenie dobrých transatlantických vzťahov.

Donald Trump Čítajte viac Brusel odmieta nátlak USA a chce chrániť svetový poriadok. Do debaty o Grónsku vstúpila aj Čína
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #mníchovská bezpečnostná konferencia #Friedrich Merz #svetový poriadok
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"