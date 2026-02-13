Merz v Mníchove bez servítky: Starý poriadok je minulosťou, Európa to musí uznať

Merz povedal, že poriadok založený na pravidlách, ktorý svet poznal desiatky rokov, je už minulosťou. Do popredia sa derie veľmocenská politika, nové postavenie vo svete hľadá Čína a USA už možno prišli o svoju pozíciu svetového lídra. Európa ale nemusí podľa kancelára vzniku nového svetového poriadku len prihliadať, mala by sa naopak snažiť aktívne podieľať na jeho utváraní. „Európa sa musí stať hráčom svetovej politiky,“ dodal kancelár.
„Ak má mať naše partnerstvo budúcnosť, musíme ho v dvojakom zmysle novo založiť,“ povedal Merz k vzťahu Európy a USA. Podľa neho je nutné transatlantickú dôveru „opraviť“ a „oživiť“, pretože sa medzi Európou a USA v poslednej dobe vytvorila priepasť.
Zároveň odmietol výzvy, ktoré podľa neho zaznievajú aj na európskej strane Atlantiku, a to, že je potrebné partnerstvo so Spojenými štátmi „odpísať". Obe strany musia naopak dôjsť k záveru, „že spoločne sme silnejší".
Merz svojím prejavom začal Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, ktorá potrvá až do nedele. Príde na ňu viac ako 60 hláv štátov a vlád a stovky ďalších hostí.
S napätím sa očakáva predovšetkým sobotný rozhovor amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia so šéfom konferencie Wolfgangom Ischingerom. Dnes Ischinger povedal, že by Európania a Američania mali úprimne hovoriť o svojich rozdielnych názoroch, mali by sa ale pokúsiť o obnovenie dobrých transatlantických vzťahov.