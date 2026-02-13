Pravda Správy Svet Trumpova administratíva podala novú žalobu na Harvardovu univerzitu

Trumpova administratíva podala novú žalobu na Harvardovu univerzitu

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok podala novú žalobu na Harvardovu univerzitu. Obviňuje ju z nespolupracovania s federálnym vyšetrovaním a požaduje od nej dokumenty týkajúce sa jej prijímacích konaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

13.02.2026 17:23
Harvard University Foto: ,
Chodci prechádzajú cez Harvard Yard na Harvardovej univerzite, utorok 15. apríla 2025.
debata

Trump začiatkom februára vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov na urovnanie prechádzajúceho sporu. Uviedol to po tom, čo denník The New York Times (NYT) napísal, že vláda po zdĺhavých rokovaniach stiahla svoju predchádzajúcu požiadavku na vyplatenie 200-miliónového odškodného.

Trumpova administratíva sa v decembri odvolala proti rozhodnutiu súdu, podľa ktorého nezákonne zrušila federálne granty určené pre pre Harvardovu univerzitu v hodnote vyše dvoch miliárd dolárov. Prezident Trump obvinil Harvard i ďalšie americké univerzity zo šírenia antisemitizmu a „radikálne ľavicových“ ideológií.

Newyorská Kolumbijská univerzita v júli oznámila, že zaplatí 221 miliónov dolárov na urovnanie vyšetrovaní, ktoré začala Trumpova administratíva v súvislosti s obvineniami z antisemitizmu a propalestínskymi protestami na jej akademickej pôde.

V Dánsku protestovali tisíce ľudí proti Trumpovým výrokom o vojakoch z NATO
Video
Zdroj: REUTERS
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Harvardova univerzita #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"