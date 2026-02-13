Pokus o politickú likvidáciu? Magyar podal trestné oznámenie pre nelegálne získané sexuálne nahrávky

Magyar naznačil, že vyhrážky môžu prichádzať z okolia premiéra Viktora Orbána. „Je bezprecedentné, aby sa vládnuca strana snažila diskreditovať, vydierať a podkopávať svojho hlavného politického súpera tým, že nelegálnymi metódami nahráva jeho sexuálne aktivity a vyhráža sa, že tieto nahrávky zverejní,“ napísal Magyar na Facebooku.
Magyar vo štvrtok priznal, že v lete 2024 bol v istom byte, kde ho zviedla bývalá priateľka, a dodal, že vtedy mu nedošlo, že môže ísť o spravodajskú hru. Líder opozičnej TISZY na Facebooku ďalej povedal, že v danom budapeštianskom apartmáne boli neznáme osoby a okrem alkoholu tam boli aj drogy, nič z toho však nepožil.
„Neposkytnem Viktorovi Orbánovi príležitosť, aby týždne odvádzal pozornosť od skutočných problémov,“ dodal vo štvrtok Magyar, ktorý tento krok označil za zúfalý pokus vládnej moci o jeho politickú likvidáciu a o prekrytie ekonomických a spoločenských problémov krajiny spravodajským spôsobom ruského typu.
Špekulácie o existencii intímneho videa s maďarským opozičným politikom kolujú v médiách a na sociálnych sieťach už niekoľko dní. Vyvolalo ich spustenie webovej stránky, na ktorej bola zobrazená len prázdna spálňa a anglické slová „Coming soon“ (Už čoskoro) a neskôr „Once upon a time… 2024.08.03“ („Kedysi dávno… 3. augusta 2024“).
Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať 12. apríla, sa vyostruje kampaň, pričom prieskumy verejnej mienky naznačujú tesný súboj medzi Magyarovou stranou TISZA a Fideszom premiéra Orbána.