Spadla ďalšia lavína. V masíve Álp zahynuli traja lyžiari

Lavína podľa dostupných informácií zasiahla celkovo šesť ľudí, z ktorých piati boli v skupine s horským vodcom. „Napriek rýchlemu zásahu záchranárov tri obete zomreli. Všetci lyžiari boli vybavení systémami na vyhľadávanie obetí lavín,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú zverejnilo lyžiarske stredisko Val d’Isère.
Jedna z obetí pochádzala z Francúzska a dve z Británie, uviedol prokurátor Benoît Bachelet.
Lavína sa podľa špecializovanej jednotky francúzskej polície CRS Alpes zosunula približne o 11:30. Horská služba pátranie po obetiach ukončila krátko pred 14.00 h.
Búrka Nils priniesla vo štvrtok vo Francúzsku veľmi silný vietor a v oblasti Álp aj husté sneženie. Meteorológovia vyhlásili na celý štvrtok v departemente Savojsko (Savoie) najvyšší, červený stupeň lavínového nebezpečenstva. Niektoré strediská sa preto rozhodli obmedziť prevádzku alebo ju úplne uzavrieť.
Vo francúzskych horách zahynulo od začiatku zimnej sezóny celkovo 25 ľudí, píše agentúra AFP. Najtragickejší bol víkend 10. a 11. januára, keď lavíny zabili šesť ľudí.
Dnes platí podľa meteorologickej služby Météo-France druhý najvyšší stupeň ohrozenia lavínami. „Snehová pokrývka je veľmi nestabilná, najmä nad 1 800 až 2 000 metrami nad morom,“ uviedla služba. „Lavíny môže ľahko uvoľniť lyžiar alebo turista a môžu strhnúť značné množstvo snehu,“ doplnila Météo-France.