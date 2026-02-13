Pravda Správy Svet Spadla ďalšia lavína. V masíve Álp zahynuli traja lyžiari

Spadla ďalšia lavína. V masíve Álp zahynuli traja lyžiari

Pri páde lavíny neďaleko obce Val d’Isère vo francúzskych Alpách dnes zahynuli traja lyžiari – jeden Francúz a dvaja Britovia. Informovala o tom agentúra AFP a miestne médiá. Obete sa pohybovali mimo zjazdovky v niekoľkočlennej skupine, ktorú sprevádzali profesionáli. Riziko ďalších lavín zostáva podľa miestneho lyžiarskeho strediska aj meteorológov vysoké.

13.02.2026 18:54
debata

Lavína podľa dostupných informácií zasiahla celkovo šesť ľudí, z ktorých piati boli v skupine s horským vodcom. „Napriek rýchlemu zásahu záchranárov tri obete zomreli. Všetci lyžiari boli vybavení systémami na vyhľadávanie obetí lavín,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú zverejnilo lyžiarske stredisko Val d’Isère.

Jedna z obetí pochádzala z Francúzska a dve z Británie, uviedol prokurátor Benoît Bachelet.

Lavíny na severe Talianska zabili v priebehu pár hodín štyroch ľudí
Video
V sobotu 7. februára 2026 zasiahlo severné Taliansko niekoľko lavín, ktoré zabili najmenej štyroch ľudí. Záchranári varujú, že počet obetí by mohol stúpnuť, keďže podmienky v Alpách zostávajú nestabilné. / Zdroj: Reuters

Lavína sa podľa špecializovanej jednotky francúzskej polície CRS Alpes zosunula približne o 11:30. Horská služba pátranie po obetiach ukončila krátko pred 14.00 h.

Búrka Nils priniesla vo štvrtok vo Francúzsku veľmi silný vietor a v oblasti Álp aj husté sneženie. Meteorológovia vyhlásili na celý štvrtok v departemente Savojsko (Savoie) najvyšší, červený stupeň lavínového nebezpečenstva. Niektoré strediská sa preto rozhodli obmedziť prevádzku alebo ju úplne uzavrieť.

lavína, hory, sneh, zima Čítajte viac Pod Gerlachom vyhasol život mladého Čecha. Osudným sa mu stala lavína

Vo francúzskych horách zahynulo od začiatku zimnej sezóny celkovo 25 ľudí, píše agentúra AFP. Najtragickejší bol víkend 10. a 11. januára, keď lavíny zabili šesť ľudí.

Dnes platí podľa meteorologickej služby Météo-France druhý najvyšší stupeň ohrozenia lavínami. „Snehová pokrývka je veľmi nestabilná, najmä nad 1 800 až 2 000 metrami nad morom,“ uviedla služba. „Lavíny môže ľahko uvoľniť lyžiar alebo turista a môžu strhnúť značné množstvo snehu,“ doplnila Météo-France.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Alpy #Lavína #pád lavíny #francúzske alpy
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"