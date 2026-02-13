Bez Európanov mier nebude. Macron v Mníchove prízvukoval, že po vojne musíme Rusku nadiktovať tvrdé pravidlá spoločného spolužitia

Po štyroch rokoch vojny na Ukrajine je podľa Macrona Rusko oslabenou krajinou. Jeho nadhodnocovanie zo strany viacerých lídrov označil za strategickú chybu.
V súvislosti s prebiehajúcimi mierovými rokovaniami vyzval, aby na nich mala Európa svoje miesto. „Bez Európanov mier nebude. Chcem, zdôrazniť, že ak chcú, môžu rokovať bez Európanov, ale mier to neprinesie,“ myslí si francúzsky prezident. Navrhol preto, aby Európa obnovila diplomatické kontakty s Ruskom a nespoliehala sa na Spojené štáty vo vedení rokovaní.
Po skončení vojny bude podľa Macrona navyše nutné nastaviť pravidlá spolužitia s Ruskom. „Ak dosiahneme dohodu o Ukrajine, stále budeme musieť súperiť s agresívnym Ruskom. Budeme musieť definovať pravidlá spolužitia, ktoré znížia riziko eskalácie,“ deklaroval. Poukázal, že geografia Európy sa nezmení a európske štáty vzhľadom na tento fakt budú musieť rokovať o novej bezpečnostnej architektúre. Vyzval preto na sériu konzultácií o tejto dôležitej otázke.
V súvislosti s budúcnosťou Európy Macron zdôraznil, že európsky kontinent je často označovaný za „starnúcu, pomalú, roztrieštenú konštrukciu, odsúvanú dejinami na vedľajšiu koľaj ako nadmerne regulovaná ekonomika bez života, ktorá sa vyhýba inováciám, ako spoločnosť padajúca za obeť barbarskej migrácii“. V niektorých kruhoch je podľa neho navyše Európa označovaná ako represívny kontinent, kde je sloboda slova potlačovaná. V tejto súvislosti chcel francúzsky prezident v Mníchove ponúknuť iný pohľad na Európu.
„Tam, kde niektorí vidia hrozby, ja vidím našu silu, tam, kde niektorí vidia pochybnosti, ja chcem vidieť príležitosť, pretože verím, že Európa je vo svojej podstate silná a môže byť ešte silnejšia," povedal. Európu označil ako „radikálne originálnu politickú konštrukciu slobodných, suverénnych štátov".
Macron sa tak na MSC vyjadril rok po tom, čo americký viceprezident J. D. Vance na rovnakej pôde ostro kritizoval európske štáty a ich predstaviteľov obvinil z potláčania slobody prejavu.
Potrebné podľa Macrona je, aby európske štáty spolupracovali na spoločných obranných a bezpečnostných projektoch. Nadviazal tiež na návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza o európskej odstrašujúcej jadrovej sile a vyzval na tvrdšiu reguláciu sociálnych sietí.
„Ak chceme, aby nás na európskom kontinente i mimo neho brali vážne, musíme svetu ukázať naše neochvejné odhodlanie brániť vlastné záujmy. Začína sa to, samozrejme, pokračovaním našej podpory Ukrajine," vyhlásil francúzsky prezident. „Nadväzovať by sme mohli odmietnutím neopodstatnených ciel a neopodstatnených nárokov na európske územie," dodal, pričom podľa Guardian tým jasne odkazoval na americké clá a úmysel amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad Grónskom.