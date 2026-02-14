Tajná operácia Trumpovej vlády: Do Iránu prepašovali tisíce Starlinkov po tom, čo režim zablokoval internet

Americké ministerstvo zahraničných vecí väčšinu týchto terminálov nakúpilo v januári s cieľom pomôcť opozičným aktivistom obísť blokovanie internetu v Iráne. Ide o prvý prípad, keď Spojené štáty priamo doručili systém Starlink do Iránu, uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov.
K nákupu došlo po tom, ako sa vysokopostavení predstavitelia Trumpovej administratívy rozhodli presunúť časť finančných prostriedkov z iných iniciatív na podporu slobodného prístupu na internet v Iráne na nákup terminálov Starlink. Trump o doručovaní terminálov vedel, uviedli zdroje denníka WSJ s tým, že nemajú informácie o tom, či plán priamo schválil prezident.
Teherán opakovane obvinil Washington z podnecovania ľudového odporu a organizovania celoštátnych demonštrácií, ktoré v Iráne vypukli koncom decembra. Pôvodne ekonomicky motivované protesty v krajine s približne 90 miliónmi obyvateľov sa čoskoro zmenili na odpor proti autoritárskemu teokratickému režimu. Spojené štáty popreli akúkoľvek súvislosť s demonštráciami, hoci dodávky terminálov Starlink podľa WSJ naznačujú, že Trumpova administratíva urobila na podporu protivládnych protestov viac, než sa doteraz vedelo.
Keď Iránom v januári otriasali protesty, Trump vyjadril demonštrujúcim Iráncom podporu a vyzval ich, aby pokračovali a zmocnili sa inštitúcií v krajine. Zároveň im odkázal, že „pomoc je na ceste“. Nešpecifikoval však, akú pomoc mal na mysli.
Iránska mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv HRANA zverejnila nové údaje, podľa ktorých si protesty vyžiadali 7 002 obetí. Z nich bolo 6506 demonštrujúcich, pričom 216 malo menej ako 18 rokov. Ďalších 214 obetí tvorili osoby spojené s vládnymi silami a 66 civilistov, ktorí sa protestov nezúčastnili. Organizácia HRANA naďalej preveruje ďalších 11 730 prípadov.
Iránske úrady podľa agentúry AFP priznali viac ako 3 000 úmrtí počas protestov, zároveň však tvrdia, že väčšinu obetí tvorili príslušníci bezpečnostných zložiek alebo náhodní okoloidúci, ktorých podľa ich tvrdení zabili „teroristi" konajúci v mene Spojených štátov a Izraela.