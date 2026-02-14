Za posledných desať rokov v EÚ najviac zostarli Slovensko a Cyprus

Nemecko spolu s Maltou, naopak, omládli. Česká populácia v tomto období zostarla o viac ako tri roky, čo je viac ako údaj za celú Európsku úniu.
Mediánový vek je taký, ktorý pomyselne rozdeľuje obyvateľstvo na dve rovnaké polovice – jednu mladšiu a jednu staršiu. V EÚ bol údaj v roku 2025 44,9 roka a zvýšil sa od roku 2015 o 2,1 roka.
Najväčší nárast tohto údaja zaznamenali práve Cyprus a Slovensko, a to o štyri roky. V ďalších desiatich únijných krajinách vrátane ČR potom bol nárast o viac ako tri roky. Len v Nemecku a na Malte sa mediánový vek mierne znížil o niekoľko mesiacov.
Vývoj mediánového veku ovplyvňuje pôrodnosť, nádeje dožitia či migrácie. Všetky krajiny Únie čelia starnutiu miestneho obyvateľstva. Práve príchod veľkého počtu migrantov vysvetľuje, prečo najväčšia únijná populácia omladla. V niektorých iných štátoch, naopak, odchod mladých ľudí môže viesť k starnutiu obyvateľstva.
V prípade českého obyvateľstva sa mediánový vek zvýšil v rokoch 2015 až 2025 o 3,2 roka. Mediánový vek v ČR tak dosiahol 44,3 roka a zostal tesne pod údajom celej EÚ. Najstaršou krajinou bolo Taliansko s mediánovým vekom 49,1 roka a najmladšou potom Malta (40 rokov) a Luxembursko (39 rokov).
Pre trh práce je tiež dôležitý ukazovateľ podielu ľudí vo veku 65 a viac rokov, pretože sa predpokladá, že títo ľudia ukončujú svoju hospodársky produktívnu časť života, hoci v EÚ v mnohých štátoch vek odchodu do dôchodku rastie aj nad touto hranicou. V EÚ vlani malo 65 a viac rokov 22 percent obyvateľstva, čo bolo o 2,9 percentuálneho bodu viac ako v roku 2015. O 2,9 percentuálneho bodu sa zvýšil aj podiel seniorskej populácie v Česku, kde vlani malo 65 a viac rokov 20,7 percenta obyvateľov. Najvyššie podiely nad 24 percent vykázali vlani Taliansko, Portugalsko a Bulharsko, najnižšie pod 16 percent potom Luxembursko a Írsko.