ONLINE: Pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Odesa zahynula jedna žena

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 451 dní
8:53 Ruský dronový útok z noci na sobotu na ukrajinské mesto Odesa spôsobil požiar v obytnej budove a vyžiadal si život ženy, ktorá sa v nej nachádzala, uviedol gubernátor Oleh Kiper. ASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a AFP.
„Požiar hasiči rýchlo uhasili. Bohužiaľ, pri útoku zahynula jedna žena,“ napísal Kiper na platforme Telegram. Dodal, že výbuchy sprevádzajúce dronové útoky rozbili okná na susedných budovách.
Útoky na Záporožskú oblasť, ktorá sa nachádza severovýchodne od čiernomorskej prístavnej oblasti, si za posledných 24 hodín vyžiadali najmenej jednu obeť a spôsobili zranenia trom ďalším osobám, uviedol šéf miestnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Dodal, že Moskva podnikla celkom 655 útokov na 41 osád v tejto oblasti.
Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia pri útokoch v Kyjevskej oblasti, uviedol šéf regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik. Doplnil, že jeden muž utrpel početné zranenia a žena zlomeninu ramena pri požiari ich domu, ktorý spôsobil dronový útok v okrese Vyšhorod. Oboch následne previezli do nemocnice a požiar sa podarilo uhasiť.