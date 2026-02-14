Pravda Správy Svet Európa si vydýchla, Rubio jej v Mníchove (veľmi) nevynadal

Európa si vydýchla, Rubio jej v Mníchove (veľmi) nevynadal

Urobili sme chyby, ale spolu ich môžeme napraviť. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii prihlásil k Európe.

14.02.2026 10:19
Minister zahraničia USA Marco Rubio.
Po tvrdej kritike starého kontinentu, ktorú vlani predviedol americký viceprezident JD Vance, to bola pre publikum v bavorskej metropole vítaná zmena. No je otázne, nakoľko Rubiove pomerne diplomatické slová momentálne reprezentujú americkú zahraničnú politiku Bieleho domu Donalda Trumpa.

Svet sa v Mníchove rozpráva o bezpečnosti. Dohliada na to 5 000 policajtov
Mníchovská bezpečnostná konferencia sa koná v dňoch 13. až 15. februára. / Zdroj: Reuters

Minister zahraničia vo svojej reči nevynechal ani odkazy, ktoré súzvučia s tým, čo hovorí americký prezident. Kritizoval migráciu a to, že svet po studenej vojne vraj chcel nahradiť hranice a národné štáty medzinárodným poriadkom. Je to však určite veľmi zjednodušený pohľad na to, čo sa za posledných viac ako 30 rokov stalo na medzinárodnej scéne, a samotný Rubio pripustil, že organizácie ako OSN môžu mať zmysel, hoci v poslednom čase nič nevyriešili, ale je potrebné ich reformovať. A hoci o migrácii hovoril ako o hrozbe, pripomenul tiež, že USA vybudovali Európania.

Kubilius Čítajte viac Eurokomisár: EÚ potrebuje 100-tisíc vojakov ako jednotky rýchleho nasadenia

"Patríme k sebe. Nesnažíme sa oddeliť, ale oživiť staré priateľstvo a obnoviť najväčšiu civilizáciu v dejinách ľudstva. Chceme to urobiť spolu s vami, s Európou, ktorá je hrdá na svoje dedičstvo a svoju históriu. S Európou, ktorá má prostriedky na obranu a vôľu prežiť. Náš spoločný osud čaká,“ odkázal Rubio starému kontinentu.

Minister zahraničných vecí sa po Vanceovej agresii prejavil v Mníchove ako diplomat. Pripustil aj, že nie je jasné, či Rusko chce na Ukrajine mier, ale USA sa ho budú pokúšať dosiahnuť.

Trump Čítajte viac Zničený svet sa v Mníchove bojí budúcnosti. Ovládli ho politici s buldozérmi a motorovými pílami

"V rámci Trumpovej vlády je to veľký posun. Rubio ponúka iný prístup k NATO a EÚ ako Vance či minister obrany Pete Hegsteth. Jeho účasť v Mníchove sa dá chápať ako snaha o lepšie vzťahy s Európou. Ale nemali by sme sa nechať uniesť. Trumpova vláda vrátane Rubia má agresívny prístup k spojencom v NATO a k presadzovaniu svojich záujmov,“ reagoval pre Pravdu David McCuan, expert na medzinárodné vzťahy zo Sonomskej štátnej univerzity v Kaliformii.

Rubio v nedeľu (15. februára) príde na návštevu Slovenska a potom odcestuje do Maďarska.

