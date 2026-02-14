Európa si vydýchla, Rubio jej v Mníchove (veľmi) nevynadal

Po tvrdej kritike starého kontinentu, ktorú vlani predviedol americký viceprezident JD Vance, to bola pre publikum v bavorskej metropole vítaná zmena. No je otázne, nakoľko Rubiove pomerne diplomatické slová momentálne reprezentujú americkú zahraničnú politiku Bieleho domu Donalda Trumpa.
Minister zahraničia vo svojej reči nevynechal ani odkazy, ktoré súzvučia s tým, čo hovorí americký prezident. Kritizoval migráciu a to, že svet po studenej vojne vraj chcel nahradiť hranice a národné štáty medzinárodným poriadkom. Je to však určite veľmi zjednodušený pohľad na to, čo sa za posledných viac ako 30 rokov stalo na medzinárodnej scéne, a samotný Rubio pripustil, že organizácie ako OSN môžu mať zmysel, hoci v poslednom čase nič nevyriešili, ale je potrebné ich reformovať. A hoci o migrácii hovoril ako o hrozbe, pripomenul tiež, že USA vybudovali Európania.Čítajte viac Eurokomisár: EÚ potrebuje 100-tisíc vojakov ako jednotky rýchleho nasadenia
"Patríme k sebe. Nesnažíme sa oddeliť, ale oživiť staré priateľstvo a obnoviť najväčšiu civilizáciu v dejinách ľudstva. Chceme to urobiť spolu s vami, s Európou, ktorá je hrdá na svoje dedičstvo a svoju históriu. S Európou, ktorá má prostriedky na obranu a vôľu prežiť. Náš spoločný osud čaká,“ odkázal Rubio starému kontinentu.
Minister zahraničných vecí sa po Vanceovej agresii prejavil v Mníchove ako diplomat. Pripustil aj, že nie je jasné, či Rusko chce na Ukrajine mier, ale USA sa ho budú pokúšať dosiahnuť.Čítajte viac Zničený svet sa v Mníchove bojí budúcnosti. Ovládli ho politici s buldozérmi a motorovými pílami
"V rámci Trumpovej vlády je to veľký posun. Rubio ponúka iný prístup k NATO a EÚ ako Vance či minister obrany Pete Hegsteth. Jeho účasť v Mníchove sa dá chápať ako snaha o lepšie vzťahy s Európou. Ale nemali by sme sa nechať uniesť. Trumpova vláda vrátane Rubia má agresívny prístup k spojencom v NATO a k presadzovaniu svojich záujmov,“ reagoval pre Pravdu David McCuan, expert na medzinárodné vzťahy zo Sonomskej štátnej univerzity v Kaliformii.
Rubio v nedeľu (15. februára) príde na návštevu Slovenska a potom odcestuje do Maďarska.