Šéf americkej diplomacie Rubio tvrdí, že OSN nehrá „žiadnu úlohu“ pri riešení konfliktov

„Organizácia Spojených národov má stále obrovský potenciál byť nástrojom dobra vo svete,“ povedal Rubio.
„Nemôžeme však ignorovať, že na najnaliehavejšie otázky, ktoré máme pred sebou, dnes nemá žiadne odpovede a nezohrala prakticky žiadnu úlohu. Nedokázala vyriešiť vojnu v Gaze,“ dodal.
Rubio v sobotu ďalej vyhlásil, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa chcú stáť na čele globálnej „obnovy a rekonštrukcie“.
Spojené štáty budú podľa neho „riadené víziou budúcnosti, ktorá bude rovnako hrdá, suverénna a dôležitá ako minulosť našej civilizácie“.
„A hoci sme pripravení, ak to bude potrebné, urobiť to sami, je našou preferenciou a našou nádejou, že to urobíme spolu s vami, našimi priateľmi tu v Európe,“ dodal.
Minister zahraničných vecí USA ďalej uviedol, že Spojené štáty sa nechcú oddeliť od Európy, ale „oživiť“ svoje spojenectvo s týmto kontinentom, pričom zdôraznil túžbu Spojených štátov zachovať transatlantickú alianciu, píše agentúra AP.
Rubio na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že „eufória“ zo západného víťazstva v studenej vojne viedla k nebezpečnej ilúzii triumfu, čo teraz ohrozuje tie isté inštitúcie, ktoré zlomili nacistický režim aj Sovietsky zväz.
Rubio sa v zhruba 20-minútovom prejave dotkol aj otázok migrácie, píše nemecký denník Bild. Vyhlásil, že USA otvorili svoje hranice „nekontrolovanej vlne“.
„Otvorili sme naše hranice nekontrolovanej vlne masovej migrácie, ktorá ohrozuje našu spoločnosť a našu kultúru,“ podotkol a dodal, že sa to za úradovania administratívy Donalda Trumpa zmenilo.