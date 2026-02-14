Nerozumejú ani slovo. Štyridsať detí v nemeckej škole si zopakuje prvý ročník

O rok skôr nemohlo postúpiť do druhej triedy 32 školákov. Situácia sa neustále zhoršuje. Detí je oveľa viac a už v polroku je jasné, že štyri desiatky prvákov nezvládnu učivo. Na porovnanie, na dvoch ďalších základných školách v Gelsenkirchene musí opakovať iba 14 detí.
Hlavným dôvodom tak vysokého počtu opakujúcich prvú triedu v štvrti Mitte je počet migrantov, ktorý dosahuje najvyššiu mieru v porovnaní s ostatnými časťami mesta. „Je tam veľa detí, ktoré nerozumejú ani slovu,“ povedala denníku Bild mestská radná Anne Heselhausová.
Odborníci zdôrazňujú, že je potrebné podporovať výučbu nemčiny u detí už vo veku troch alebo štyroch rokov. Pomohlo by preto zaviesť povinnú dochádzku do materskej školy. Problém ale je, že spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko nemá príslušný zákon, ktorý by túto povinnosť zakotvil. Vláda by podľa expertov mala čo najskôr novelizovať zákon o vzdelávaní detí.
Ak by sa podarilo zmeniť legislatívu, najväčším problémom bude nedostatok kapacít v materských školách.
Spolková krajina sa už teraz stretáva s nedostatkom miest, ale predovšetkým učiteľov v školách. Šanca, že by sa pridávali triedy v husto osídlených štvrtiach, je nulová. Prieskum agentúry Forsa z novembra minulého roka potvrdzuje, že pre 58 percent riaditeľov škôl sú najväčším problémom chýbajúci učitelia. Viac ako 90 percent opýtaných riaditeľov považuje za obrovský problém preťaženie učiteľského zboru, píše web WDR.