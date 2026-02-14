Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť, uviedla šéfka EK

„Európa sa musí stať nezávislejšou – niet inej voľby,“ začala svoj prejav Von der Leyenová. „Európsky spôsob života – náš demokratický základ a dôvera našich občanov – sú spochybňované novými spôsobmi. Vo všetkom – od území až po clá alebo technologické predpisy,“ povedala zrejme s narážkou na USA, ale zároveň s odvolaním sa na pokračujúcu agresiu Ruska proti Ukrajine, píše server Euronews.
„Niektorí môžu povedať, že slovo „nezávislosť“ je v rozpore s naším transatlantickým putom. Opak je však pravdou. Nezávislá Európa je silná Európa. A silná Európa vytvára silnejšiu transatlantickú alianciu,“ dodala.
„Európa a najmä Spojené kráľovstvo by sa mali zblížiť… Desať rokov po brexite je naša budúcnosť viac prepojená než kedykoľvek predtým,“ povedala Von der Leyenová na bezpečnostnej konferencii v bavorskej metropole.
Ako dodala, Európa podľa nej v oblasti obrany „dosahuje výsledky“, pričom jej výdavky na obranu sa zvýšili takmer o 80 percent oproti obdobiam pred vojnou na Ukrajine, citoval ju server Euronews.
Európa však musí ísť nad rámec samotných výdavkov, upozornila šéfka EK. „Verím, že nastal čas uviesť do praxe klauzulu o vzájomnej obrane v Európe. Vzájomná obrana nie je pre EÚ dobrovoľná. Je to povinnosť v rámci našej vlastnej zmluvy – článku 42(7). Z dobrého dôvodu. Je to náš kolektívny záväzok stáť pri sebe v prípade agresie. Alebo jednoducho povedané, jeden za všetkých a všetci za jedného,“ spresnila s tým, že „toto je význam Európy. Tento záväzok však má váhu len vtedy, ak je postavený na dôvere a schopnostiach.“