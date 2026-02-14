Putin chce pri Ukrajine zopakovať Mníchov roku 1938, povedal Zelenskyj

"Putin dúfa, že zopakuje Mníchov. Ale nie Mníchov 2007, kedy hovoril iba o rozdelení Európy, ale Mníchov 1938, keď predchádzajúci Putin začal rozdeľovať Európu v skutočnosti, "povedal Zelenskyj v prejave na konferencii. Ruský prezident vystúpil naposledy na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii práve v roku 2007. V prejave vtedy okrem iného ohlásil zámer mocenského návratu Ruska.
V bavorskej metropole sa v roku 1938 zišli Hitler a zástupcovia Talianska, Francúzska a Británie Benito Mussolini, Édouard Daladier a Neville Chamberlain a podpísali takzvanú mníchovskú dohodu, na základe ktorej muselo Československo odstúpiť svoje pohraničie, obývané prevažne nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Neskôr nacistické Nemecko obsadilo aj Čechov a Moravu a zriadilo protektorát.
Zelenskyj vo svojom prejave kritizoval Rusko, ktoré pred takmer štyrmi rokmi začalo inváziu na Ukrajinu. Povedal okrem iného, že na Ukrajine už nie je jediná elektráreň, ktorú by ruské vzdušné útoky nezničili. Kritizoval ale tiež iránsky režim, ktorý podľa neho musí skončiť, okrem iného preto, že dodáva Moskve drony Šáhíd.
Zelenskyj tiež ďakoval v prejave spojencom vrátane Spojených štátov a Európy. Výslovne spomenul aj muničnú iniciatívu, ktorú zorganizovala Česká republika a ktorá zabezpečuje dodávky delostreleckej munície pre Ukrajinu. Priamo poďakoval českému prezidentovi Petrovi Pavlovi, ktorý sedel v hľadisku. Nový český premiér Andrej Babiš a ďalší predstavitelia novej českej vládnej koalície pôvodne hovorili o tom, že iniciatívu zrušia. Nakoniec do nej ale Praha iba prestane prispievať peniazmi a iniciatíva bude pokračovať.