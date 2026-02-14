Pravda Správy Svet Demonštrácia sily proti ruskej hrozbe v Arktíde: Británia vyšle do Atlantiku údernú skupinu lietadlových lodí

Británia tento rok vyšle svoju údernú skupinu lietadlových lodí do severného Atlantiku ako súčasť „dôrazného prejavu sily“ proti ruským hrozbám v Arktíde, uviedol v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) britský premiér Keir Starmer. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Dnes môžem oznámiť, že Británia tento rok vyšle svoju údernú skupinu lietadlových lodí do Severného Atlantiku a ďalekého severu, ktorú povedie vlajková loď HMS Prince of Wales, a bude operovať spolu so Spojenými štátmi, Kanadou a ďalšími spojencami NATO – ako silný prejav nášho odhodlania k euroatlantickej bezpečnosti,“ povedal premiér Keir Starmer počas konferencie.

Skupina bude pozostávať z vojnových lodí Kráľovského námorníctva, stíhačiek F-35 a vrtuľníkov v rámci operácie s názvom „Firecrest“, uviedlo ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení.

Pôjde o „výraznú demonštráciu sily s cieľom odradiť ruskú agresiu a chrániť dôležitú podmorskú infraštruktúru“, dodal Starmer.

HMS Prince of Wales je najväčšia vojnová loď britského Kráľovského námorníctva a očakáva sa, že z jej paluby budú operovať aj americké lietadlá, píše AFP.

Operácia bude zahŕňať tisíce príslušníkov všetkých troch zložiek ozbrojených síl, dodalo ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení.

„Nasadenie bude zahŕňať činnosť v rámci misie NATO Arktická stráž (Arctic Sentry), ktorá bola spustená tento týždeň s cieľom posilniť bezpečnosť Aliancie v regióne, kde topiace sa morské ľadovce otvárajú nové trasy a rastie hrozba nepriateľských aktivít štátov,“ uviedlo ministerstvo.

Rezort dodal, že „za posledné dva roky došlo k 30-percentnému nárastu počtu ruských vojnových lodí ohrozujúcich britské vody“.

