Lukašenkova medová pasca. Špionáž so sexom v Kyjeve. Bieloruská agentka prenikla až do blízkosti Zelenského

Sú to dva cenné rozhovory z roku 2024, celkovo ich bolo veľa, keď Kardašová pracovala pre agentúru Interfax-Ukrajina. V novembri toho roku v nej prestala robiť. Jej posledný príspevok na Facebooku pochádza z marca 2025, keď si odfotila ruku položenú na dlani muža. S poznámkou, že je to svadobný deň. Necelý rok odvtedy sa o nej zase objavujú informácie. Nezverejňuje ich však ona, ale vyšetrovatelia, respektíve médiá, ktoré o nej získali viac poznatkov. O rodáčke z Bieloruska vysvitlo, že na Ukrajine fungovala ako agentka. Práca žurnalistky jej slúžila ako krytie a spôsob, aby sa dostala k významným ľuďom v Kyjeve.
Kardašovú zatkli na konci januára, jej príbeh takpovediac žije ďalej, pretože do médií presakujú ďalšie detaily o jej špionážnej činnosti. Ako sa to celé začalo? Ukrajinská kontrarozviedka tvrdí, že Kardašová začala spolupracovať s bieloruskou KGB už v roku 2015. O päť rokov neskôr ju z Minsku poslali do Kyjeva. Asi to malo vyzerať nenápadne: Bieloruska odcestovala na Ukrajinu ako „demokratka" po brutálnom potlačení protestov proti sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb, v ktorých si privlastnil víťazstvo dlhoročný autokratický vládca Alexandr Lukašenko. Emigráciu si vtedy vybralo veľa Bielorusov, takže Kardašová nemohla pôsobiť dajako podozrivo. „Na Ukrajine potom robila pod zásterkou opozičnej žurnalistky z Bieloruska," podotkol server Obozrevateľ.
„Po presťahovaní na Ukrajinu si našla prácu v agentúre Interfax-Ukrajina s prístupom k exkluzívnym informáciám a konkaktom na vplyvných ľudí. Kardašová tiež robila pre televíznu stanicu 112," poznamenal server 24 Kanal. Ku komu sa dostala v Kyjeve? Urobila dokopy až štyri rozhovory s Andrijom Jermakom, ktorý bol šéf prezidentskej kancelárie, človek, ktorého niekoľko rokov označovali za pravú ruku Volodymyra Zelenského. Kardašovej sa naskytla príležitosť dozvedieť sa informácie nielen pre agentúru Interfax-Ukrajina, ktorá ju zamestnávala, ale možno v neformálnej debate po vypnutí diktafónu zistiť niečo navyše. Pre tých, čo ju tajne platili, čiže pre bieloruskú KGB a pravdepodobne aj pre ruské spravodajské služby.
Súd uvalil na Kardašovú vyšetrovaciu väzbu. V prípade dokázania viny ju súd môže poslať až na pätnásť rokov do väzenia. Orgány činné v trestnom konaní tvrdia, že mala za úlohu zbierať informácie o Bielorusoch bojujúcich v ukrajinskej armáde, respektíve o všetkom možnom, čo sa týkalo ozbrojených síl Ukrajiny. Časťou špionážnej agendy Kardašovej mala byť aj snaha stretávať sa s čínskymi diplomatmi akreditovanými v Kyjeve.
Ako sa hovorí v špionážnom prostredí, Kardašová nastražila „medovú pascu" významnému predstaviteľovi armády. Vyšetrovatelia a ani médiá jeho meno neuviedli. „Jedným z kľúčových nástrojov agentky sa stal osobný vzťah s veliteľom bojovej jednotky ukrajinských ozbrojených síl. Nadviazala s ním romantický vzťah a postupne si získala dôveru tohto vojaka, ktorý bol dlho na fronte," upozornil 24 Kanal.
Kardašová sa údajne usilovala zneužiť intímny vzťah na zhromažďovanie citlivých údajov o oddieli, v ktorom veliteľ slúžil. Objavila sa informácia bez ďalších podrobností o tom, že ho vraj nútila k spolupráci prostredníctvom citového vydierania a manipulácie. Ukrajinská tajná služba tvrdí, že v tom čase mala už aktivity Kardašovej pod kontrolou. Kedy to však presne bolo, nie je jasné, takže sa nedá odhadnúť, koľko času Kardašová mohla predtým venovať zberu informácií, o ktorých Ukrajinci nevedeli, že ich odovzdáva do zahraničia.
S vysokou pravdepodobnosťou sa dá konštatovať, že bieloruská agentka nebola v podozrení niekoľko rokov. Orgány činné v trestnom konaní totiž uviedli, že stíhať ju začali v polovici júla 2025. „Vyšetrovatelia pred jej zatknutím vykonávali tajné sledovanie," napísal server Svoboda. Nevedno, či sa jej začali venovať v lete lanského roku v súvislosti so vzťahom, ktorý mala s veliteľom, alebo ich milenecký pomer bol dávnejší. Nie je teda ani jasné to, či s ním udržiavala intímny vzťah ešte ako slobodná žena alebo ako vydatá (pripomeňme, že na Facebooku bez detailov informovala o svojom sobáši v marci 2024).
Z dostupných zdrojov sa nedá zistiť, čo Kardašová robila približne jeden rok od jesene 2024, keď ukončila svoju prácu pre agentúra Interfax-Ukrajina. Posledný údaj o jej aktivitách pochádza potom až z novembra 2025, keď začala robiť v koordinačnom centre pre záležitosti vojnových zajatcov pri hlavnom veliteľstve rozviedky ukrajinského ministerstva obrany.
Tajná služba ubezpečila, že v tom čase bola Kardašová pod jej drobnohľadom (je to logické, pretože trestne stíhať a sledovať ju začali v lete 2025). Poznamenala, že bieloruskej agentke v poslednom čase až do jej zatknutia podsúvala falošné dokumenty označené pečiatkou tajné, aby v Kyjeve zmiatli tých, ktorým Kardašová odovzdávala získané informácie.