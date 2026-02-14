Pravda Správy Svet Lukašenkova medová pasca. Špionáž so sexom v Kyjeve. Bieloruská agentka prenikla až do blízkosti Zelenského

Lukašenkova medová pasca. Špionáž so sexom v Kyjeve. Bieloruská agentka prenikla až do blízkosti Zelenského

Kto si pozrie účet Inny Kardašovej na Facebooku, nemôže si pomyslieť, že by pracovala proti záujmom Ukrajiny. „Naši vojaci bojujú, aby sa Kyjev, Dnipro a Ľvov nepremenili na Bachmut a Avdijivku," upozornila Inna Kardašová na sociálnej sieti napríklad na titulok svojho rozhovoru s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. „Rusko má málo nástrojov, aby zabránilo konfiškácii svojich štátnych aktív na Západe," zne nadpis jej rozhovoru s vedúcim prezidentskej kancelárie. Autorka obidvoch interview je v skutočnosti špiónka, ktorú odhalili v Kyjeve.

14.02.2026 17:00
Inna Kardas Bielorusko
Inna Kardašová na snímke, keď pracovala pre tlačovú agentúru Interfax-Ukrajina. Foto: Facebook/Inna Kardašová
debata (3)
Poliaci ukázali 'zuby' proti Putinovi. Z východnej hranice robia smrtiacu pascu pre nepriateľa
Video
Rok 2026 má podľa poľskej armády priniesť významné posilnenie bezpečnosti. / Zdroj: Sztab Generalny WP

Sú to dva cenné rozhovory z roku 2024, celkovo ich bolo veľa, keď Kardašová pracovala pre agentúru Interfax-Ukrajina. V novembri toho roku v nej prestala robiť. Jej posledný príspevok na Facebooku pochádza z marca 2025, keď si odfotila ruku položenú na dlani muža. S poznámkou, že je to svadobný deň. Necelý rok odvtedy sa o nej zase objavujú informácie. Nezverejňuje ich však ona, ale vyšetrovatelia, respektíve médiá, ktoré o nej získali viac poznatkov. O rodáčke z Bieloruska vysvitlo, že na Ukrajine fungovala ako agentka. Práca žurnalistky jej slúžila ako krytie a spôsob, aby sa dostala k významným ľuďom v Kyjeve.

M1 Abrams, Fínski vojaci, NATO, tank, vojenské cvičenie Čítajte viac „Sme stratení“. Šokujúce zlyhanie NATO na vojenskom cvičení. Nepriateľ 'ničil' dva prápory denne

Kardašovú zatkli na konci januára, jej príbeh takpovediac žije ďalej, pretože do médií presakujú ďalšie detaily o jej špionážnej činnosti. Ako sa to celé začalo? Ukrajinská kontrarozviedka tvrdí, že Kardašová začala spolupracovať s bieloruskou KGB už v roku 2015. O päť rokov neskôr ju z Minsku poslali do Kyjeva. Asi to malo vyzerať nenápadne: Bieloruska odcestovala na Ukrajinu ako „demokratka" po brutálnom potlačení protestov proti sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb, v ktorých si privlastnil víťazstvo dlhoročný autokratický vládca Alexandr Lukašenko. Emigráciu si vtedy vybralo veľa Bielorusov, takže Kardašová nemohla pôsobiť dajako podozrivo. „Na Ukrajine potom robila pod zásterkou opozičnej žurnalistky z Bieloruska," podotkol server Obozrevateľ.

„Po presťahovaní na Ukrajinu si našla prácu v agentúre Interfax-Ukrajina s prístupom k exkluzívnym informáciám a konkaktom na vplyvných ľudí. Kardašová tiež robila pre televíznu stanicu 112," poznamenal server 24 Kanal. Ku komu sa dostala v Kyjeve? Urobila dokopy až štyri rozhovory s Andrijom Jermakom, ktorý bol šéf prezidentskej kancelárie, človek, ktorého niekoľko rokov označovali za pravú ruku Volodymyra Zelenského. Kardašovej sa naskytla príležitosť dozvedieť sa informácie nielen pre agentúru Interfax-Ukrajina, ktorá ju zamestnávala, ale možno v neformálnej debate po vypnutí diktafónu zistiť niečo navyše. Pre tých, čo ju tajne platili, čiže pre bieloruskú KGB a pravdepodobne aj pre ruské spravodajské služby.

Žiadni mŕtvi Ukrajinci. MOV zakázal olympionikovi prilbu s motívom zosnulých športovcov
Video
Zdroj: Reuters

Súd uvalil na Kardašovú vyšetrovaciu väzbu. V prípade dokázania viny ju súd môže poslať až na pätnásť rokov do väzenia. Orgány činné v trestnom konaní tvrdia, že mala za úlohu zbierať informácie o Bielorusoch bojujúcich v ukrajinskej armáde, respektíve o všetkom možnom, čo sa týkalo ozbrojených síl Ukrajiny. Časťou špionážnej agendy Kardašovej mala byť aj snaha stretávať sa s čínskymi diplomatmi akreditovanými v Kyjeve.

Ako sa hovorí v špionážnom prostredí, Kardašová nastražila „medovú pascu" významnému predstaviteľovi armády. Vyšetrovatelia a ani médiá jeho meno neuviedli. „Jedným z kľúčových nástrojov agentky sa stal osobný vzťah s veliteľom bojovej jednotky ukrajinských ozbrojených síl. Nadviazala s ním romantický vzťah a postupne si získala dôveru tohto vojaka, ktorý bol dlho na fronte," upozornil 24 Kanal.

Rusi zasiahli detskú nemocnicu. Britský ambasádor spomína na útok v Kyjeve
Video
Bilal Zahid je britský veľvyslanec na Slovensku. V rokoch 2023 až 2024 slúžil na Ukrajine. / Zdroj: TV Pravda/Robert Hüttner

Kardašová sa údajne usilovala zneužiť intímny vzťah na zhromažďovanie citlivých údajov o oddieli, v ktorom veliteľ slúžil. Objavila sa informácia bez ďalších podrobností o tom, že ho vraj nútila k spolupráci prostredníctvom citového vydierania a manipulácie. Ukrajinská tajná služba tvrdí, že v tom čase mala už aktivity Kardašovej pod kontrolou. Kedy to však presne bolo, nie je jasné, takže sa nedá odhadnúť, koľko času Kardašová mohla predtým venovať zberu informácií, o ktorých Ukrajinci nevedeli, že ich odovzdáva do zahraničia.

S vysokou pravdepodobnosťou sa dá konštatovať, že bieloruská agentka nebola v podozrení niekoľko rokov. Orgány činné v trestnom konaní totiž uviedli, že stíhať ju začali v polovici júla 2025. „Vyšetrovatelia pred jej zatknutím vykonávali tajné sledovanie," napísal server Svoboda. Nevedno, či sa jej začali venovať v lete lanského roku v súvislosti so vzťahom, ktorý mala s veliteľom, alebo ich milenecký pomer bol dávnejší. Nie je teda ani jasné to, či s ním udržiavala intímny vzťah ešte ako slobodná žena alebo ako vydatá (pripomeňme, že na Facebooku bez detailov informovala o svojom sobáši v marci 2024).

Zelenskyj a Rutte vzdávajú hold padlým v Kyjeve
Video
Zdroj: Reuters

Z dostupných zdrojov sa nedá zistiť, čo Kardašová robila približne jeden rok od jesene 2024, keď ukončila svoju prácu pre agentúra Interfax-Ukrajina. Posledný údaj o jej aktivitách pochádza potom až z novembra 2025, keď začala robiť v koordinačnom centre pre záležitosti vojnových zajatcov pri hlavnom veliteľstve rozviedky ukrajinského ministerstva obrany.

Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
+6Pohľad na elektráreň spoločnosti DTEK zničenú...

Tajná služba ubezpečila, že v tom čase bola Kardašová pod jej drobnohľadom (je to logické, pretože trestne stíhať a sledovať ju začali v lete 2025). Poznamenala, že bieloruskej agentke v poslednom čase až do jej zatknutia podsúvala falošné dokumenty označené pečiatkou tajné, aby v Kyjeve zmiatli tých, ktorým Kardašová odovzdávala získané informácie.

macron Čítajte viac Bez Európanov mier nebude. Macron v Mníchove prízvukoval, že po vojne musíme Rusku nadiktovať tvrdé pravidlá spoločného spolužitia

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"