Ako sa menil Zelenskyj, odkedy je pri moci? Jeho tvár je iná predovšetkým po štyroch rokoch hroznej vojny

Volodymyr Zelenskyj sa oficiálne stal prezidentom v máji 2019 a o necelé tri roky musel čeliť pohrome, keď ruskí vojaci vtrhli na ukrajinské územie. Dnes sú presne štyri roky od chvíle, keď Putinova armáda prekročila hranice susedného štátu.

24.02.2026 10:00
CORRECTION Austria Ukraine Foto: ,
Volodymyr Zelenskyj a jeho manželka Olena Zelenská (snímka je z júna 2025).
debata (1)

Zelenskyj za ten celý čas evidentne zostarol: je to vidieť na jeho tvári. Samozrejme, že mu pribudli roky, no zjavne sa pod jeho výzor podpísalo obdobie, keď Ukrajincom ide o zachovanie vlastného štátu. Priveľa povinností, trápenie, málo oddychu i spánku – to všetko nepochybne prispelo k tomu, že Zelenskyj vyzerá celkom inak, ako to bolo na jar 2019, keď začal vládnuť. Vo fotogalérii si pozrite, ako sa menil v tvári rok čo rok od zvolenia za prezidenta až doteraz.

