Zelenskyj za ten celý čas evidentne zostarol: je to vidieť na jeho tvári. Samozrejme, že mu pribudli roky, no zjavne sa pod jeho výzor podpísalo obdobie, keď Ukrajincom ide o zachovanie vlastného štátu. Priveľa povinností, trápenie, málo oddychu i spánku – to všetko nepochybne prispelo k tomu, že Zelenskyj vyzerá celkom inak, ako to bolo na jar 2019, keď začal vládnuť. Vo fotogalérii si pozrite, ako sa menil v tvári rok čo rok od zvolenia za prezidenta až doteraz.
Ako sa menil Zelenskyj, odkedy je pri moci? Jeho tvár je iná predovšetkým po štyroch rokoch hroznej vojny
Volodymyr Zelenskyj sa oficiálne stal prezidentom v máji 2019 a o necelé tri roky musel čeliť pohrome, keď ruskí vojaci vtrhli na ukrajinské územie. Dnes sú presne štyri roky od chvíle, keď Putinova armáda prekročila hranice susedného štátu.
Foto: SITA/AP, Heinz-Peter Bader
