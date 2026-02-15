Zelenskyj má recept na ochranu neba proti Rusom, ale kde vezme peniaze?

Ukrajinci vlastnia neupresnený počet používaných F-16, ktoré im poskytli západní spojenci. Úplne nové stroje by chcel Zelenskyj získať od výrobcov vo Francúzsku a vo Švédsku. Ide o francúzske stíhačky typu Rafale a o švédske lietadlá značky JAS-39 Gripen. „Ukrajina má dohody na dodávku 150 gripenov a 100 rafalov. Z nášho pohľadu ide o najlepšie lietadlá na svete," citovala Zelenského agentúra Ukrinform.
Nákup štrnástich F-16 stojí Slovensko 1,59 miliardy eur. Nadobudnutie 250 stíhačiek by Ukrajincov preto pochopiteľne vyšlo veľmi draho. Kúpnou cenou sa to však nekončí, pretože treba pamätať na vysoké prevádzkové náklady. „Tie tvoria iba tretinu ceny za stíhačky v prípade využívanie týchto lietadiel počas 40 rokov," upozornil server Defense Express. Jeho experti vypočítali, že prevádzka 250 stíhačiek by stála Ukrajincov ročne 1,87 miliardy amerických dolárov (USD). To vychádza za rok dokonca viac, ako Slovensko dokopy zaplatí Američanom za štrnásť kusov F-16.
Ukrajina by musela zaplatiť veľa peňazí za modernizáciu svojich vzdušných síl. Keď nedávno Srbsko podpísalo s Francúzskom dohodu o nákupe sto kusov strojov typu Rafale, sľúbilo za ne dať okolo 26 miliárd USD. V prípade Kyjeva treba pripočítať ešte cenu väčšieho počtu gripenov.
Zelenskyj si sľubuje od 250 vojenských stíhačiek efektívnu ochranu ukrajinského vzdušného priestoru proti hrozbám z Ruska na desaťročia dopredu. Je však otázne, či sa to stane skutočnosťou. Vojenský expert Oleh Katkov pre server Kyjev 24 upozornil, že dohody, o ktorých sa zmienil prezident, sú predbežné. Inak povedané do zbrojoviek vo Francúzsku i vo Švédsku ešte neprišli záväzné objednávky. „Pokiaľ sa nevyriešia otázky financovania, čo by malo byť zhruba 50 miliárd eur, tak je veľmi ťažké povedať, či sa to udeje alebo nie," podotkol Katkov, ktorý je šéfredaktor Defense Express.
Server RBK-Ukrajina napísal, že 250 nových ukrajinských stíhačiek by v budúcnosti mohlo primerane plniť úlohy proti 300 – 400 strojom ruskej armády. Slovo budúcnosť treba zdôrazniť, pretože v Kyjeve musia rátať s tým, že prvé vyrobené stíhačky by im dodali z Francúzsku alebo zo Švédska až okolo roku 2030. Tých 250 strojov by si vyžadovalo aj veľký počet pilotov: RBK-Ukrajina tvrdí, že na každé lietadlo by mali pripadať traja piloti. „Výcvikové programy pri francúzskych i švédskych stíhačkách sú podobné. Šesť až deväť mesiacov trvá preškolenie skúseného pilota, pomalší program vychádza až na osemnásť mesiacov," povedal pre RBK-Ukrajina vojenský expert Konstatntin Krivolap.
Prevádzka vojenských lietadiel je najdrahšia v ozbrojených silách. Napríklad jedna hodina v prípade strojov typu Rafale vychádza približne až na 20-tisíc eur. Je to porovnateľný údaj s nákladmi na F-16.