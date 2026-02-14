Európa sa podľa Orbána rozhodla ísť do roku 2030 do vojny a tak aprílové voľby budú poslednými maďarskými pred vojnou. Nová vláda sa bude musieť rozhodovať v otázke vojny a mieru, konštatoval.
Premiér povedal, že Brusel sa rozhodol poraziť Rusov na ukrajinskom území. „Vojnové prípravy prebiehajú všade, okrem Maďarska a Slovenska,“ dodal s poznámkou, že deväť krajín už má povinnú vojenskú službu a niektoré ju rozšírili aj na ženy.
„Posielajú obyvateľstvu pokyny, čo robiť v prípade vojny. Vojenské výdavky prudko vzrástli. Boli podpísané dohody o vyslaní vojakov na Ukrajinu,“ pokračoval Orbán, podľa ktorého Brusel doteraz vynaložil na ukrajinskú vojnu takmer 200 miliárd eur a v decembri poskytol ďalších 90 miliárd eur vo forme pôžičiek. Maďarský ministerský predseda označil kroky Európskej únie za obrovskú nezodpovednosť.
Premiér v prejave v multifunkčom budínskom centre Várkert Bazár k vnútropolitickej situácii pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že globálne korporácie, najmä spoločnosti Shell a Erste Bank, v spolupráci s bruselskou elitou pripravujú dosadenie novej vlády v Maďarsku.
Shell na Orbánove slová reagoval vyhlásením, že sa k politickým vyjadreniam lídrov krajín zvyčajne nevyjadruje, no v Maďarsku čelí tlaku pre mimoriadne dane a regulácie cien palív. Angažovanie bývalého topmanažéra Shell-u Istvána Kapitánya v opozícii vníma ako súkromné rozhodnutie jednotlivca.
Spoločnosť Erste Bank podotkla, že bankový sektor v Maďarsku je dlhodobo cieľom Orbánových daní z mimoriadnych ziskov. Erste, podobne ako iné banky, zdôrazňuje svoju úlohu stabilného investora a odmieta zasahovanie do zostavovania vlád.
Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar dlhodobo odmieta obvinenia, že by bol „projektom Bruselu“. Tvrdí, že jeho strana je autentickým maďarským hnutím, ktoré vzniklo z nespokojnosti občanov s korupciou Fideszu. Magyar často poukazuje na to, že práve Orbánova vláda vytvorila „vlastnú oligarchiu“ a že jeho reči o suverenite sú len dymovou clonou na zakrytie ekonomických problémov krajiny.