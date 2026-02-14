Pravda Správy Svet Orbán: Európa sa rozhodla ísť do vojny do roku 2030. Voľby budú posledné pred vojnou

Orbán: Európa sa rozhodla ísť do vojny do roku 2030. Voľby budú posledné pred vojnou

Kým bude vládnuť národná vláda, Maďarsko nepošle zbrane, peniaze a ani mladých ľudí na Ukrajinu. Podľa servera hirado.hu to povedal v sobotu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo výročnom prejave, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

14.02.2026 22:04
debata (17)
Strážay: Maďarsko čakajú kľúčové voľby za 16 rokov. Ani víťazstvo Magyara ešte nemusí znamenať pád Orbána
Video
Po roku 2010 ide o prvé voľby, v ktorých môže byť vláda Viktora Orbána reálne nahradená." Opozičný líder Péter Magyar a jeho strana TISZA vedie v prieskumoch. Riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážay ale upozorňuje, že tým hra zďaleka nie je dohratá. Výsledok môžu ovplyvniť volebný systém, povolebné scenáre aj reakcia súčasnej moci.

Európa sa podľa Orbána rozhodla ísť do roku 2030 do vojny a tak aprílové voľby budú poslednými maďarskými pred vojnou. Nová vláda sa bude musieť rozhodovať v otázke vojny a mieru, konštatoval.

Premiér povedal, že Brusel sa rozhodol poraziť Rusov na ukrajinskom území. „Vojnové prípravy prebiehajú všade, okrem Maďarska a Slovenska,“ dodal s poznámkou, že deväť krajín už má povinnú vojenskú službu a niektoré ju rozšírili aj na ženy.

„Posielajú obyvateľstvu pokyny, čo robiť v prípade vojny. Vojenské výdavky prudko vzrástli. Boli podpísané dohody o vyslaní vojakov na Ukrajinu,“ pokračoval Orbán, podľa ktorého Brusel doteraz vynaložil na ukrajinskú vojnu takmer 200 miliárd eur a v decembri poskytol ďalších 90 miliárd eur vo forme pôžičiek. Maďarský ministerský predseda označil kroky Európskej únie za obrovskú nezodpovednosť.

Premiér v prejave v multifunkčom budínskom centre Várkert Bazár k vnútropolitickej situácii pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že globálne korporácie, najmä spoločnosti Shell a Erste Bank, v spolupráci s bruselskou elitou pripravujú dosadenie novej vlády v Maďarsku.

Shell na Orbánove slová reagoval vyhlásením, že sa k politickým vyjadreniam lídrov krajín zvyčajne nevyjadruje, no v Maďarsku čelí tlaku pre mimoriadne dane a regulácie cien palív. Angažovanie bývalého topmanažéra Shell-u Istvána Kapitánya v opozícii vníma ako súkromné rozhodnutie jednotlivca.

Spoločnosť Erste Bank podotkla, že bankový sektor v Maďarsku je dlhodobo cieľom Orbánových daní z mimoriadnych ziskov. Erste, podobne ako iné banky, zdôrazňuje svoju úlohu stabilného investora a odmieta zasahovanie do zostavovania vlád.

Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar dlhodobo odmieta obvinenia, že by bol „projektom Bruselu“. Tvrdí, že jeho strana je autentickým maďarským hnutím, ktoré vzniklo z nespokojnosti občanov s korupciou Fideszu. Magyar často poukazuje na to, že práve Orbánova vláda vytvorila „vlastnú oligarchiu“ a že jeho reči o suverenite sú len dymovou clonou na zakrytie ekonomických problémov krajiny.

Facebook X.com 17 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Viktor Orbán #vojna na Ukrajine #parlamentné voľby v Maďarsku
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"