S prejavom Rubia je mierne spokojný. Čo vníma nemecký poslanec ako nepriateľský postoj USA?

Jediný divák
„Rubio mal jedného diváka. Ten nesedel v publiku, pred ktorým minister rečnil, ale v Bielom dome. To bolo pre neho hlavné. V Rubiovom prejave muselo zaznieť všetko, čo od neho očakávali vo Washingtone, a to sa aj stalo. Ktokoľvek, kto si myslel, že minister zahraničných vecí sa čo i len mierne odchýli od predstáv a politiky americkej vlády a prezidenta, to podľa mňa nemohol vnímať realisticky. Takže hlavná časť Rubiovho prejavu bola jasná," odpovedal Röttgen na otázku Pravdy, ako hodnotí reč šéfa diplomacie USA.
Nemecký politik v Mníchove vystúpil na podujatí organizácie European Leadership Network (ELN) – Sme jednotní?: Európa, USA a NATO.
„Priestor pre Rubia na vyjadrenie nejakého posolstva nad rámec novej americkej politiky týkajúcej sa Európy bol relatívne malý. Nemyslím si však, že ho využil naplno, hoci povedal aspoň niečo. Z toho by som skutočne zdôraznil aspoň jednu vec, že Amerika a Európa boli, sú a zostanú prepojené. Že máme spoločné dedičstvo a že Američania sú Európania, sú kmeňom Európy. Toto dedičstvo nás, ak sa naň chceme bližšie pozrieť, samozrejme, spája s osvietenstvom a určitými hodnotami. Znamená to, že máme spoločné dejiny, ktoré majú nejaký obsah, a Rubio načrtol aj historické úspechy spolupráce. Čiže to je evidentne argument v prospech ďalšieho spoločného postupu Ameriky a Európy," uviedol Röttgen.
Kresťanský demokrat si však myslí aj to, že Rubio mal niekoľko poznámok, ktoré do istej miery spochybňujú tento odkaz spolupráce. „Povedal, že USA preferujú spoločný postup s európskymi spojencami, ale ak sa nepridáme, urobia si veci po svojom. Takže podľa mňa Rubio úplne nevyužil ani celý ten malý priestor, ktorý mal, ale predsa predniesol niekoľko pozitívnych posolstiev. Je to niečo, čo na jednej strane vytvorilo rámec, v ktorom môžeme diskutovať o našich nezhodách. A na druhej strane sú to aj veci, na ktorých teraz môžeme stavať a niečo z nich vytvoriť. Vzhľadom na to, čo sa dalo realisticky očakávať od Rubiovho prejavu, som s ním mierne spokojný,“ vysvetlil Röttgen.
Neprijateľná politka USA
Expredseda zahraničného výboru Bundestagu sa v minulosti uchádzal aj o post lídra CDU a v decembri 2021 ho porazil len súčasný kancelár Friedrich Merz. Hoci je Röttgen jednoznačný podporovateľ spolupráce v rámci NATO, USA je ochotný aj verejne kritizovať. Jasne povedal, že mu vadí politika Spojených štátov založená na preferovaní politických subjektov, ktoré sa negatívne stavajú k európskej spolupráci.
„Vláda USA chce podporovať strany, ktoré sú vyhlásenými nepriateľmi našich liberálnych demokracií založených na pravidlách. Je to súčasť americkej Stratégie národnej bezpečnosti. Je absolútne neprijateľné, že existuje vyhlásenie o strategickom zasahovaní vlády Spojených štátov do našich vnútorných záležitostí. A nielen to. Washington nám výslovne oznámil, že bude podporovať tých, ktorí útočia na nás a naše liberálne spoločnosti. Je to úplne neprijateľné a dá sa to opísať iba ako nepriateľský postoj, ktorý je uvedený v spomenutom oficiálnom dokumente,“ zdôraznil Röttgen.
Podľa neho sa to týka aj krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), hoci situáciu nevidí čierno. „Som dosť optimistický, že tieto neprijateľné snahy budú nakoniec veľmi kontraproduktívne. V našej krajine ľudia nesympatizujú so stranami, ktoré získavajú podporu zvonku a od Trumpa a jeho vlády. Pre AfD je to riskantné. Táto strana o tom vedie diskusiu a je rozdelená, čiže ohlásená podpora z USA môže mať paradoxne pozitívny efekt,“ dodal Röttgen.
Na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu , ktorá sa konala v dňoch 13. až 15 februára, prišlo takmer 50 hláv štátov a premiérov. Rubio bol včera na návšteve Slovenska a potom odcestoval do Maďarska.