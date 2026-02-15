ONLINE: Boje na Ukrajine pokračujú. Ukrajinský dronový útok podľa ruského činiteľa poškodil prístav

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 452 dní
9:02 Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení v nedeľu uviedlo, že nad rôznymi oblasťami na juhu Ruska bolo zostrelených dovedna 68 ukrajinských dronov.
Aj Rusko útočilo dronmi opäť na územie Ukrajiny, píše DPA. Traja ľudia utrpeli zranenia v meste Záporožie, uviedli tamojšie úrady.
Ruské jednotky vyslali na Ukrajinu dovedna 83 dronov, z toho sa protivzdušnej obrane podarilo zostreliť alebo zneškodniť 55 z nich.
8:30 Ukrajinský dronový útok poškodil prístav Taman, uviedol dnes gubernátor Krasnodarského kraja Veniamin Kondratev. Na mieste podľa činiteľa prepukol požiar. Bližšie podrobnosti v tejto chvíli nie sú známe. Informuje o tom agentúra Reuters.
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Súčasťou bojov sú vzdušné údery oboch strán. Ruská armáda od jesene opäť zintenzívnila útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V posledných týždňoch, keď teploty opakovane na Ukrajine padajú hlboko pod nulu, Rusi zasahujú energetický sektor a Ukrajinci sa ocitajú bez tepla a elektriny. Kyjev v poslednom čase zameriava údery popri ruských vojenských objektoch tiež na energetické a priemyselné zariadenia nepriateľa.
Obe strany popierajú, že by útočili na civilistov, OSN ale potvrdila, že vo vojne prišli o život tisíce civilistov, vrátane žien a detí.