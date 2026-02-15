Kallasová: Rusko nie je žiadna superveľmoc. Frontová línia sa za 10 rokov sotva posunula a stálo to vyše milióna životov

„Na maximalistické ruské požiadavky nemožno odpovedať minimalisticky. Ak má byť veľkosť ukrajinskej armády obmedzená, musí byť obmedzená aj veľkosť tej ruskej. Tam, kde Rusko na Ukrajine spôsobilo škody, musí Rusko platiť. Na vojnové zločiny sa nesmú vzťahovať amnestie, deportované ukrajinské deti sa musia vrátiť,“ uviedla Kallasová. Podľa nej je to minimum toho, s čím musí Moskva súhlasiť, ak chce mier. „Lenže máme podozrenie, že to nie je ruským cieľom,“ dodala šéfka úniovej diplomacie s tým, že preto sa Európa vyzbrojuje.
Podľa Kallasovej pritom Rusko nie je žiadnou superveľmocou. „Po viac ako dekáde konfliktu, vrátane štyroch rokov plnohodnotnej vojny na Ukrajine, Rusko sotva postúpilo za línie z roku 2014 a stálo ho to 1,2 milióna životov,“ uviedla.
Okrem zvýšenia obranyschopnosti, a tým aj bezpečnosti, je podľa Kallasovej teraz prioritou EÚ stabilita v jej susedstve, ktoré možno dosiahnuť okrem iného rozšírením. „Rozšírenie je protijedom na ruský imperializmus,“ povedala. O vstup do EÚ sa teraz uchádzajú okrem iného krajiny západného Balkánu, Moldavsko či práve Ukrajina. Treťou úniovou prioritou sú podľa Kallasovej medzinárodné partnerstvá, napríklad v obchode.
Kallasová vystúpila s prejavom a následne v panelovej debate v posledný deň trojdňovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Hlavnými témami stretnutia hláv štátov a vlád, ministrov a stoviek ďalších hostí boli stav transatlantického partnerstva a konflikty vo svete a ich možné riešenia.