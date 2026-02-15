Šéf českej diplomacie Macinka sa pohádal s Clintonovou, nezhodli sa na Trumpovi ani v otázke Ukrajiny

Macinka vystúpil v panelovej diskusii, ktorá zakončila sobotný verejný program Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Spolu s ním na pódiu na tému rozkolu na Západe hovorila Clintonová, ako aj poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski, bulharský politológ Ivan Krastev a politológ Gladden Pappin z Maďarského ústavu medzinárodných záležitostí.
„V prvom rade myslím, že ho naozaj nemáte rada,“ nechal sa počuť Macinka po tom, čo Clintonová hovorila o tom, že pozícia Trumpovej administratívy smerom k Ukrajine je hanebná. Americký prezident podľa nej spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zo situácie len profituje. „Zradil Západ, zradil Severoatlantickú zmluvu, zradil základné ľudské hodnoty,“ kritizovala Trumpa Clintonová.
„Viete, to je absolútna pravda,“ reagovala potom niekdajšia šéfka americkej diplomacie na Macinkove slová o tom, že Trumpa nemá rada. „Ale nejde len o to, že ho nemám rada. Nemám ho rada kvôli tomu, čo robí Spojeným štátom a svetu. A myslím si, že by ste mali poctivo pozrieť na to, či si myslíte, že z toho vzíde niečo dobré,“ podotkla.
„Myslím, že to, čo robí Trump v Amerike, je reakciou na to, že v niektorých politických oblastiach sa zašlo príliš ďaleko, príliš ďaleko od bežných ľudí, príliš ďaleko od reality,“ kontroval Macinka a spomenul v tejto súvislosti napríklad tzv. cancel culture či „woke“ ideológiu. „Nesúhlasím s rodovou revolúciou, s klimatickým alarmizmom … Myslím, že sú len dve pohlavia… A zvyšok je pravdepodobne sociálny konštrukt,“ pokračoval.
„Na Ukrajine ľudia umierajú na fronte, aby zachránili svoju slobodu, a vás trápia dve pohlavia?“ skočila Clintonová Macinkovi do reči.
Macinka následne spochybnil tvrdenie, že Ukrajina bojuje „za našu budúcnosť“. „Predovšetkým Ukrajina bojuje za budúcnosť Ukrajiny, za slobodu Ukrajiny, za suverenitu a nezávislosť,“ povedal. Dodal, že Západ by mal Kyjevu „samozrejme pomáhať“, zároveň sa ale domnieva, že časť ľudí na Západe sa podľa neho snaží pomoc zneužiť.
Šéf českej diplomacie sa v debate niekoľkokrát názorovo stretol aj s poľským rezortným partnerom Sikorským, píšu Novinky.cz. Nezhodli sa napríklad v pohľade na konzervatizmus a progresivizmus a ich úlohu, ale ani v téme demokratickej legitimity niektorých inštitúcií Európskej únie.