Tisíce ľudí v Česku vyšli do ulíc, aby vyjadrili podporu prezidentovi Pavlovi

Českí občania vyšli v nedeľu opäť do ulíc, aby podporili svojho prezidenta Petra Pavla. Demonštrácie nadviazali na zhromaždenie zo začiatku februára, keď sa na Staromestskom a Václavskom námestí v Prahe zišli desaťtisíce ľudí. TASR o tom píše podľa webu Novinky.cz

Zhromaždenie na Staromestskom námestí v Prahe na podporu českého prezidenta Petra Pavla. Praha, 1. februára 2026.
Prezident Českej republiky Petr Pavel oznámil na mimoriadnej tlačovej konferencii, že ho minister zahraničia a predseda Motoristov sebe Petr Macinka vydieral, čo označil za absolútne neprijateľné. / Zdroj: Twitter Petra Pavla

Spomínané zhromaždenie sa 1. februára uskutočnilo v reakcii na kauzu týkajúcu sa českého ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku. Podľa Pavla sa ho v snahe dostať ich poslanca Filipa Turka na čelo ministerstva životného prostredia pokúsil Macinka vydierať.

„Tu už nejde o prezidenta. Ide o to, akou cestou sa vydá Česká republika,“ napísal na platforme X Mikuláš Minář, predseda spolku Milión chvíľok pre demokraciu, ktorý akciu zorganizoval.

Do demonštrácií sa prihlásilo vyše 400 miest a obcí vrátane Plzne, Liberca, Brna a Olomouca. Len v samotnom Libereckom kraji sa k zhromaždeniam pripojilo prilizne 16 samospráv. Podľa Minářa sa ešte nikdy od Nežnej revolúcie nekonali demonštrácie na toľkých miestach naraz.

Macinka ešte pred demonštráciami uviedol, že akciu vníma ako protest opozície. Podľa jeho slov však tlak nezmení smerovanie súčasnej vlády.

Spolok zároveň počas demonštrácií zbiera podpisy pre výzvu pod názvom „Stojíme za prezidentom“. Zatiaľ ich má vyše 760-tisíc a v prípade, že ich počet presiahne jeden milión, sa na Letenskej pláni v Prahe uskutoční veľké zhromaždenie. Tú sa im naposledy podarilo zaplniť v roku 2019, keď ľudia protestovali proti Andrejovi Babišovi, ktorý bol v tom čase tiež premiérom. Spolok vtedy odhadoval účasť na 300 000 ľudí.

