Rubio bude v Budapešti rokovať o posilnení transatlantických väzieb a o mieri

Hlavnými témami rokovaní amerického ministra budú podľa servera telex.hu možnosti nastolenia mieru na Ukrajine a bilaterálne vzťahy medzi USA a Maďarskom.
Podľa vyjadrenia Szijjártóa pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Radio Maďarsko aktívne pracuje na mierových riešeniach, zatiaľ čo niektoré európske štáty úsilie americkej administratívy podkopávajú.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio pricestoval na Slovensko
Šéf maďarskej diplomacie označil súčasné vzťahy Maďarska s USA za „zlatý vek“, čo podčiarkol faktom, že objem amerických investícií v Maďarsku dosiahol v minulom roku rekordnú úroveň.
Rubio prichádza do Budapešti v rámci návštevy Európy, v rámci ktorej v sobotu vystúpil na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. V nedeľu dopoludnia navštívil Bratislavu, kde s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom hovoril o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensko a možných alternatívach, o vojne na Ukrajine či o situácii v NATO.
Americký minister zahraničných vecí bude rokovať v Budapešti so Szijjártóom a v pondelok usporiada spoločnú tlačovú konferenciu s Orbánom.