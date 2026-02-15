Pravda Správy Svet Rubio bude v Budapešti rokovať o posilnení transatlantických väzieb a o mieri

Rubio bude v Budapešti rokovať o posilnení transatlantických väzieb a o mieri

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pricestoval v nedeľu podvečer na oficiálnu návštevu Maďarska. Na letisku v Budapešti ho privítal štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar. Prílet bol naživo vysielaný na facebookovom konte šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

15.02.2026 19:27
Robert Fico a Marco Rubio - TB po rokovaní
Video
Tlačová beseda po rokovaní premiéra SR Roberta Fica a ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia. / Zdroj: ta3

Hlavnými témami rokovaní amerického ministra budú podľa servera telex.hu možnosti nastolenia mieru na Ukrajine a bilaterálne vzťahy medzi USA a Maďarskom.

Podľa vyjadrenia Szijjártóa pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Radio Maďarsko aktívne pracuje na mierových riešeniach, zatiaľ čo niektoré európske štáty úsilie americkej administratívy podkopávajú.

Marco Rubio na Slovensku

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio pricestoval na Slovensko

Fotogaléria
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio...
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio...
+14Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio...

Šéf maďarskej diplomacie označil súčasné vzťahy Maďarska s USA za „zlatý vek“, čo podčiarkol faktom, že objem amerických investícií v Maďarsku dosiahol v minulom roku rekordnú úroveň.

Rubio prichádza do Budapešti v rámci návštevy Európy, v rámci ktorej v sobotu vystúpil na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. V nedeľu dopoludnia navštívil Bratislavu, kde s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom hovoril o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensko a možných alternatívach, o vojne na Ukrajine či o situácii v NATO.

Americký minister zahraničných vecí bude rokovať v Budapešti so Szijjártóom a v pondelok usporiada spoločnú tlačovú konferenciu s Orbánom.

